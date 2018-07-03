"Пьяные щупали руками раны": на Тернопольщине рассказали о халатности врачей после ДТП

Врачи в Почаеве Тернопольской области не оказали должной помощи пострадавшему в ДТП молодому человеку и были пьяными на смене.

О халатности и равнодушии медиков рассказал его брат Илья Костюк местному изданию "0352". Авария случилась еще 24 июня, когда они ехали двумя автомобилями.

"Я - впереди, а двоюродный брат Сильвестр - позади. У нас авто одной марки - немецкое "Ауди". Мне навстречу ехала машина, кажется, "девятка" с несколькими людьми в салоне. Они хотели передо мной выехать на встречную, чтобы пересечь ее и свернуть налево. Я этого сделать им не дал, мелькнул фарами, мол, так нельзя. Согласно правилам дорожного движения, они должны меня пропустить. Так вот, меня они пропустили, а перед братом юркнули слева", - рассказал Илья Костюк.

Сильвестр вывернул руль, чтобы машины не столкнулись. Но дорога была мокрая после дождя, потому авто занесло в столб.

"Сначала я не поверил в то, что произошло, развернул авто, подъехал. Там уже начали собираться люди. То авто, которое подрезало брата, остановилось за углом. Они стояли и наблюдали. Никто из них не вышел, не попробовал помочь. Когда я подъехал, то они уже скрылись", – отметил Илья.

ДТП в Почаеве "0352"

Он отметил, что брата никто не помог достать из машины, потому ему пришлось самостоятельно взять металлический штырь и выковырять двери. Сильвестр был в сознании, однако пошло внутреннее кровотечение, и в горле собралось много крови. Парня госпитализировали.

"Два врача - один главный, а другой, насколько понял, его заместитель, голыми руками ощупывали раны. Они были пьяны. Я ответственно сейчас об этом говорю. Один из них вышел и сказал: "Да он в мясо бухой. Глаз нет". Это я цитирую. Хотя глаза были, потому что я видел. Пока они забирали его, брат распух. Я спросил: "Как это пьяный, если брат весь день был дома? Это во-первых. Во-вторых, он не пьет". На что услышал: "Нет, он пьяный, потому что блевал кровью и был запах алкоголя", - процитировал Костюк.

ДТП в Почаеве "0352"

В крови у Сильвестра не нашли алкоголь во время анализа, но врач в Почаеве все равно предложил Илье пойти на соглашение.

"Мол, в больнице напишут, что брат упал со скутера, алкоголя указывать не будут. Я прямо пообещал тем врачам, что так просто это не оставлю. Это уже четвертый случай, когда попадаю в эту больницу. Первый раз - с ребенком Варварой, также врачи были навеселе. Во второй раз они моей куме нахамили, сказали, что сейчас введут укол и "ты сдохнешь", – отметил он.

Парня решили везти в Тернополь, потому что врачи откровенно сказали, что могут, максимум, обработать рану.

"Когда мы приехали в Тернополь, нас спросили: "Вы что, его в поле сами перематывали?" Говорю "нет, это в больнице в Почаеве оказали неотложную помощь". Оказалось, что грязь и стекло не забрали, никто раны не обработал, даже не дезинфицировали", - поделился Костюк.

Более того, в Почаеве даже не предоставили карету "скорой", потому пострадавшего пришлось везти своим ходом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе родители обвинили врачей в смерти трехлетнего малыша.