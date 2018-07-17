Пьяные на бабушкиных иномарках: журналисты показали шикарные авто прокуроров

Прокуроры со всей Украины ездят на автомобилях друзей, бабушек, тещ или жен, а также пользуются незадекларированными служебными машинами.

Журналисты программы "Наші Гроші" в течение 2 месяцев следили за выходными сотрудников прокуратур разных областей Украины во время соревнований по мини-футболу на "Кубок генпрокурора".

Отмечается, что финальные игры состоялись 8 июля на территории спортивного комплекса Национальной академии прокуратуры Украины.

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Так, прокурор ГПУ Сергей Павчук приехал на соревнования на автомобиле Mercedes-Benz ML 320 Mercedes, записанном на 66-летнюю Ангелину Донченко с Яремче. При этом из недвижимого имущества Павчук задекларировал только пользование комнатой на 16 кв. м., которая принадлежит ГПУ.

Другой прокурор из ГПУ Александр Митла приехал на футбол на Lexus GX 470. Авто задекларировано, но принадлежит не прокурору. По словам самого Митлы, внедорожник дал ему друг, чтобы прокурор пользовался и ухаживал за машиной.

Заместитель прокурора Киевской области Ярослав Бендик приехал болеть на автомобиле Volkswagen Touareg, записанном на его 72-летнюю тещу Марию Лукьяненко.

Женщина зарегистрирована как ФЛП, занимается розничной торговлей с лотков и на рынках, и другого бизнеса семья не имеет. Но каким-то образом Лукьяненко смогла купить еще и дом под Киевом на 360 кв.м, которым также пользуется прокурор.

На Lexus 350 своей жены (судьи Хозяйственного суда Светланы Грабец) приехал другой заместитель главного прокурора Киевской области – Игорь Грабец.

Начальник отдела прокуратуры города Киева Василий Смитюх прибыл на футбол на INFINITI M35, записанной на брата прокурора, экс-нардепа от Партии регионов Григория Смитюха. Во время соревнований журналисты зафиксировали, как прокурор пил пиво и в нетрезвом состоянии сел за руль.

Ранее журналисты рассказывали, как Смитюх совместно с семьей получили несколько земельных участков в Жулянах, арестованных в 2010 году СБУ по делу о незаконном выделении участков семьям судей, прокуроров и милиционеров.

Кроме Жулян, прокурор также получил землю в Конча-Заспе. В частности, по участку в элитном месте имеет сам прокурор, его брат – экс-депутат, их жены и другие родственники.

Главный прокурор Ивано-Франковской областной прокуратуры Александр Стратюк приехал болеть за своих подчиненных на автомобиле Lincoln Navigator.

Машину приобрели в начале 2018 года и записали на жену прокурора. Жене Стратюка в этом году, кроме Lincoln, удалось купить еще и трехкомнатную квартиру в новостройке Ивано-Франковска и "Тойоту", хотя за весь 2017 год она заработала всего 3200 гривен.

Главного прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова журналисты заметили на служебном автомобиле. Хотя сам Чибисов уверял, что это авто друга, который его подвез на футбол.

Первый заместитель Юрия Луценко Дмитрий Сторожук заявил, что прибыл на служебном авто, мол, он в этот день "дежурит по прокуратуре", имеет "рабочий день". Но журналисты зафиксировали, как Сторожук садился в машину, записанную на ООО "Товарная биржа "Автоком". Эту компанию хозяйственный суд Киевской области еще в 2011 году признал банкротом.

По данным реестра физических и юридических лиц, деятельность фирмы приостановлена, в собственности "Автокома" нет ни автомобилей, ни недвижимости.

До 2011 года совладельцем "Автокома" был "Промышленно-инвестиционный холдинг "Богдан".

Журналисты направили запрос в ГПУ относительно служебных автомобилей, которыми пользуется Дмитрий Сторожук, но там ответа не предоставили, сославшись на закон "Об оперативно-розыскной деятельности".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде сожгли дотла машину прокурора.