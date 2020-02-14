Сбил женщин на переходе: авто-убийца в Харькове всплыло в "пьяном" вождении

Автомобиль Mitsubishi, который насмерть сбил пешеходов на переходе в Харькове, ранее попадал в поле зрение полиции.

Из своих источников OBOZREVATEL выяснил, что в 2017 году Mitsubishi с номером АХ 6575 ЕМ был зарегистрирован за новым собственником. 17 июня 2018 года полиция остановила водителя этого авто за вождение в нетрезвом виде.

Мужчина был признан судом виновным в административном правонарушении по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Смертельное ДТП в Харькове 14 февраля. Погибли женщины-пешеходы в возрасте 50 - 60 лет

Водителя оштрафовали на 10200 грн и лишили прав на один год.

Mitsubishi с номером АХ 6575 ЕМ

В 2018 году водителя авто задерживали за пьяное вождение Реестр судебных решений

По данным информационного портала "Судебная власть", автомобилем управлял Вадим Сергеевич Булгаков.

По ст. 130 КУпАП был признан виновным Вадим Булгаков

Был ли этот мужчина за рулем во время ДТП 14 февраля, информации пока нет.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 3 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция – до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области автомобиль насмерть сбил женщину с двумя маленькими детьми. Транспортом управлял работник одного из судов Киева. Водитель ехал с превышением скорости.

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