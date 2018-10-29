МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Пьяная за рулем? Известная журналистка попала в алкоскандал

1.3тЧитать материал на украинском

Заместитель главного редактора сайта "Страна" Светлана Крюкова стала фигурантом скандала связанного с вождением в нетрезвом состоянии.

Как сообщил в Facebook блогер Мирослав Олешко, в понедельник, 29 октября состоялось заседание суда по данному делу.

Крюкова поздно вечером 6 сентября была остановлена патрульной полицией в центре Киева. Правоохранители почувствовали от нее запах алкоголя и попросили пройти алкотест, однако журналистка отказалась.

Новости
''Хотели лизнуть'': Данилко пристыдил известную в Украине журналистку

Как пишет блогер, позже женщина заявила, что полиция в нее требовала от нее взятку.

"И вот к опьянению добавляется еще и наглая ложь. Светлана ошибку не признает, совсем нет, она пытается себя оправдать. Кроме того решила затягивать процесс и требовать перенос суда", – добавил он.

Олешко также опубликовал в Facebook видео с нагрудных камер правоохранителей, на котором задержанная признала, что употребила некоторое количество вина и интересовалась относительно нормы выпитого алкоголя. Кроме того, по его словам, Крюкова приехала в суд на автомобиле, несмотря на то, что у нее отобрали права.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная украинская журналистка уволилась после лжи о Сенцове.

Персона
Светлана Крюкова
Место
Украина
Объект
Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги