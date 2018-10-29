Пьяная за рулем? Известная журналистка попала в алкоскандал

Заместитель главного редактора сайта "Страна" Светлана Крюкова стала фигурантом скандала связанного с вождением в нетрезвом состоянии.

Как сообщил в Facebook блогер Мирослав Олешко, в понедельник, 29 октября состоялось заседание суда по данному делу.

Крюкова поздно вечером 6 сентября была остановлена патрульной полицией в центре Киева. Правоохранители почувствовали от нее запах алкоголя и попросили пройти алкотест, однако журналистка отказалась.

Как пишет блогер, позже женщина заявила, что полиция в нее требовала от нее взятку.

"И вот к опьянению добавляется еще и наглая ложь. Светлана ошибку не признает, совсем нет, она пытается себя оправдать. Кроме того решила затягивать процесс и требовать перенос суда", – добавил он.

Олешко также опубликовал в Facebook видео с нагрудных камер правоохранителей, на котором задержанная признала, что употребила некоторое количество вина и интересовалась относительно нормы выпитого алкоголя. Кроме того, по его словам, Крюкова приехала в суд на автомобиле, несмотря на то, что у нее отобрали права.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная украинская журналистка уволилась после лжи о Сенцове.