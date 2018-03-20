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Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
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Генерал рассказал, кто не позволит отдать Украину России

12.1тЧитать новость на украинском

Украина прошла рубеж невозврата в прошлое.

Украину не отдадут на откуп Российской Федерации, - заявил "Обозревателю" генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

"Путину Украину не отдадут. Как бы Российская Федерация ни пыталась овладеть Украиной, у нас уже есть уверенность в том, что международное сообщество стало другим. Оно стало опасаться Российской Федерации, и укреплять Россию Украиной не позволит", - убежден генерал.

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В этом контексте Лопата добавил: "Украина не является страной, которая в одиночку противостоит такому мощному государству как Российская Федерация. Мы не одни".

Генерал также подчеркнул: "Главное, что в нашем выборе уже играет существенную роль международное сообщество, оно не даст Украине вернуться в то бывшее пространство. Рубеж невозврата Украины в прошлое пройден. Мы туда вернуться уже не можем, и нам не дадут".

Как писал "Обозреватель", ранее Анатолий Лопата заявил, что президенту России не суждено достичь свою цель номер один.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Лопата
Место
Украина
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