Генерал рассказал, кто не позволит отдать Украину России

Украина прошла рубеж невозврата в прошлое.

Украину не отдадут на откуп Российской Федерации, - заявил "Обозревателю" генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

"Путину Украину не отдадут. Как бы Российская Федерация ни пыталась овладеть Украиной, у нас уже есть уверенность в том, что международное сообщество стало другим. Оно стало опасаться Российской Федерации, и укреплять Россию Украиной не позволит", - убежден генерал.

В этом контексте Лопата добавил: "Украина не является страной, которая в одиночку противостоит такому мощному государству как Российская Федерация. Мы не одни".

Генерал также подчеркнул: "Главное, что в нашем выборе уже играет существенную роль международное сообщество, оно не даст Украине вернуться в то бывшее пространство. Рубеж невозврата Украины в прошлое пройден. Мы туда вернуться уже не можем, и нам не дадут".

Как писал "Обозреватель", ранее Анатолий Лопата заявил, что президенту России не суждено достичь свою цель номер один.