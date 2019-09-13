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13 сентября • обновлено в 10:08
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"Путину помогают колоть Украину!" В Харькове экс-нардепа облили зеленкой

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В Харькове 12 сентября неизвестные облили зеленкой политического эксперта, бывшего народного депутата Александра Дония.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что у него поврежден глаз.

"Впервые меня в жизни облили зеленкой. Повредили глаз. Люди, которые думают, что они борются за Украину. А на самом деле они уничтожают Украину изнутри. Не понравилось слово "толерантность" в украинской национальной идее. Это то, о чем я пишу и говорю. Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украины. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел", - написал он.

Дония облили зеленкой

Дония облили зеленкой

Facebook "Правого сектора"

Дония облили зеленкой

Дония облили зеленкой

Facebook Дония

Дония облили зеленкой

Дония облили зеленкой

Facebook "Правого сектора"

Дония облили зеленкой

Дония облили зеленкой

Facebook "Правого сектора"

Дония в этот день пригласили в Харьков организаторы "ХарьковПрайд" прочесть лекцию "Толерантность как одна из составляющих современной национальной украинской идеи".

На лекцию пытались попасть представители "Правого сектора", но их не пустили.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции сообщили, что сообщение о происшествии, которое произошло возле Харьковского литературного музея на улице Багалия, поступило в полицию 12 сентября около 18:25.

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"Установлено, что группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для обсуждения марша" KharkivPride ". В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин", — сообщают в полиции.

От написания заявления пострадавшие отказались и сообщили, что претензий ни к кому нет. Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета отдела полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье неизвестные облили зеленкой руководителя пророссийской организации "Полк Победы".

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Место
Украина Харьков
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70rus xxx
70rus xxx
О как,и здесь Путина вспомнили.Похвально,рейтинг Путина набирает обороты на украине.
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