"Путину помогают колоть Украину!" В Харькове экс-нардепа облили зеленкой

В Харькове 12 сентября неизвестные облили зеленкой политического эксперта, бывшего народного депутата Александра Дония.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что у него поврежден глаз.

"Впервые меня в жизни облили зеленкой. Повредили глаз. Люди, которые думают, что они борются за Украину. А на самом деле они уничтожают Украину изнутри. Не понравилось слово "толерантность" в украинской национальной идее. Это то, о чем я пишу и говорю. Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украины. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел", - написал он.

Дония облили зеленкой Facebook "Правого сектора"

Дония облили зеленкой Facebook Дония

Дония облили зеленкой Facebook "Правого сектора"

Дония облили зеленкой Facebook "Правого сектора"

Дония в этот день пригласили в Харьков организаторы "ХарьковПрайд" прочесть лекцию "Толерантность как одна из составляющих современной национальной украинской идеи".

На лекцию пытались попасть представители "Правого сектора", но их не пустили.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции сообщили, что сообщение о происшествии, которое произошло возле Харьковского литературного музея на улице Багалия, поступило в полицию 12 сентября около 18:25.

"Установлено, что группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для обсуждения марша" KharkivPride ". В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин", — сообщают в полиции.

От написания заявления пострадавшие отказались и сообщили, что претензий ни к кому нет. Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета отдела полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье неизвестные облили зеленкой руководителя пророссийской организации "Полк Победы".

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