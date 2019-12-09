"Путину нужны потери": Жданов спрогнозировал итог "нормандской встречи"

Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что итогом "нормандской встречи" может быть эскалация на Донбассе.

"К сожалению, я не вижу позитивной перспективы "нормандского саммита", – написал он в блоге OBOZREVATEL.

В контексте итогов закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое прошло накануне "нормандского саммита", эксперт заявил, что ни одно из озвученных требований украинской стороны не приемлемо для России. "Точек соприкосновения позиций Украины и России я не вижу вообще", – заметил он.

Владимир Путин

В частности, по мнению Жданова, президент РФ Владимир Путин не согласится на полную демилитаризацию Донбасса. "Потерять все достижения на этих территориях одним росчерком пера? Путин никогда на это не пойдет", – убежден эксперт.

По его оценкам, "максимум, что будет – это сверка позиций". В то же время после "нормандского саммита" на Донбассе возможна эскалация. "К сожалению, эскалация – это единственное средство, которое на сегодняшний день остается у Путина для того чтобы давить на Украину. Уверен, что это средство будет использоваться и дальше", – сказал Жданов.

"Огневое воздействие продолжится, оно будет направлено на нанесение нам потерь, потому что просто так стрелять, для создания грохота, смысла нет. Им необходимы потери с нашей стороны, чтобы Украина чувствовала урон и шла на уступки", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, СНБО на секретном закрытом заседании 7 декабря утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе. В частности, определены 5 требований Украины на "нормандском саммите": возвращение оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины, возвращение пленных, прекращение огня, возвращение контроля над границей, местные выборы.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, что на "нормандском саммите" президент России Владимир Путин попытается добиться контроля над всей Украиной и расширить сценарий Донбасса на новые территории.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся