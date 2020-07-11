Путину нужна четвертая "маленькая победоносная" война, – российский политолог

Накануне очередных президентских выборов в России 2024 года президенту РФ Владимиру Путину может понадобиться "маленькая победоносная война".

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский политолог Дмитрий Орешкин. "Конечно, Путину нужна четвертая "маленькая победоносная". Но проблема в том, что негде", – заметил он.

Политолог напомнил, что всплески поддержки Путина внутри страны были связаны с тремя войнами – чеченской, грузинской и украинской. Президенту РФ нужен новый всплеск.

По оценкам политолога, проблема состоит в том, что отсутствует объект для агрессии. Так, агрессия против Беларуси встретит отпор, а война в Украине уже не интересна большинству россиян. Кроме того, граждане РФ воспринимают украинцев как "самый близкий народ".

"Война, может быть, и вызовет какой-то всплеск энтузиазма, но только у совсем уж козлов. Скорее, это может быть в "минус" Путину, чем в "плюс". Это будет совсем от отчаяния, если он попытается там что-то решить силой", – предположил он.

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Как писал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов заверил, что масштабные российские военные учения "Кавказ-2020" не представляют угрозы для Украины с точки зрения возможного наступления.