Путину на заметку: Украина заявила о наращивании сил в Азовском море

Украина наращивает группировку в Азовском море в ответ на агрессию России в Керченском проливе.
Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко, говорится на странице ВМС ВСУ в Facebook. Он добавил, что стратегия ВМС ВС Украины четко определила ориентиры развития до 2035 года.
"Для национальных Военно-Морских сил, как и для всей Украины, 2018-й стал годом новых испытаний и конкретных результатов. Повышены боевые способности морского, берегового и воздушного компонентов национального флота, продолжено совершенствование системы базирования. В ответ на агрессивные действия РФ мы развернули силы и системно наращиваем группировку на Азове", — сказал Воронченко в новогоднем обращении.
Он напомнил, что особенно напряженными стали последние месяцы 2018 года.
"25 ноября Россия осуществила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Это событие всколыхнуло весь мир, сплотила нас и объединила в борьбе со страной-агрессором. Возвращение домой наших героев - это сейчас главная задача, это наше дело чести. Боевые братья, мы с вами!" — сказал Воронченко.
По его словам, в 2019 году Украина получит новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения.
"Мы построим наши Военно-Морские силы и обеспечим комфортные условия службы для каждого украинского военного моряка," — отметил он.
Игорь Воронченко
ВВС
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.
28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.
7 декабря стало известно, что в Керченском проливе застряли 140 судов.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что сутки простоя каждого пятого судна оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.
19 декабря стало известно, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.
Также министр обороны Степан Полторак предупредил, что украинские корабли продолжат ходить в этом регионе, поскольку имеют на это все права.
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