Путину на заметку: Украина заявила о наращивании сил в Азовском море

Украина наращивает группировку в Азовском море в ответ на агрессию России в Керченском проливе.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко, говорится на странице ВМС ВСУ в Facebook. Он добавил, что стратегия ВМС ВС Украины четко определила ориентиры развития до 2035 года.

"Для национальных Военно-Морских сил, как и для всей Украины, 2018-й стал годом новых испытаний и конкретных результатов. Повышены боевые способности морского, берегового и воздушного компонентов национального флота, продолжено совершенствование системы базирования. В ответ на агрессивные действия РФ мы развернули силы и системно наращиваем группировку на Азове", — сказал Воронченко в новогоднем обращении.

Он напомнил, что особенно напряженными стали последние месяцы 2018 года.

"25 ноября Россия осуществила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Это событие всколыхнуло весь мир, сплотила нас и объединила в борьбе со страной-агрессором. Возвращение домой наших героев - это сейчас главная задача, это наше дело чести. Боевые братья, мы с вами!" — сказал Воронченко.

По его словам, в 2019 году Украина получит новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения.

"Мы построим наши Военно-Морские силы и обеспечим комфортные условия службы для каждого украинского военного моряка," — отметил он.

Игорь Воронченко ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.