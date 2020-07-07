Путину можно почти все, а Янукович нервно грызет ручку, – Тука

После внесения изменений в Конституцию РФ президент страны Владимир Путин может позволить себе практически все.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Фактически теперь ему можно все. Для него главная задача – сохранить коллективного Путина", – заявил экс-чиновник.

В этом контексте он рассказал о "внутривидовой борьбе" в окружении президента РФ.

"Не секрет, что внутри самой путинской команды идут интриги, внутривидовая борьба. Согласно Дарвину, внутривидовая борьба самая жесткая и жестокая. Поэтому для него задача номер один – сохранить свою внутреннюю команду, не дать им друг друга сожрать", – заметил Тука.

Он также назвал "современным трэшем" изменения в Конституцию РФ, в частности, полномочия президента страны.

"У нас акцент делается в основном на так называемом обнулении сроков, но там же и пожизненная неприкосновенность, и пожизненное членство в Совете Федерации, и возможность назначения членов Совета Федерации – тоже пожизненно... Это такой современный трэш. Я думаю, Каддафи переворачивается в гробу, а Янукович нервно покусывает обломки своей шариковой ручки", – сказал Тука.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский адвокат Марк Фейгин указал на признаки узурпации власти в России Владимиром Путиным.