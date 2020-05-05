Посол Украины в Германии Андрей Мельник поспорил с лоббистом Кремля, 76-летним экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером о том, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.

В эфире ObozTV это пари прокомментировал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Смотря при чьей жизни. Я думаю, когда мы вернем Крым, жизни Путина уже не будет. Потому что он до конца жизни будет настаивать на том, что Крым – российская территория.

Но в том, что Крым вернется в Украину, никаких сомнений, конечно, нет.

Может ли Крым вернуться при моей жизни? Я считаю, что в Крым я обязательно вернусь. Во всяком случае, это цель остатка моей жизни – увидеть Крым свободным. Как-то я сказал, что никто не имеет права умирать, пока не освободиться Крым, а те, кто умрет – дезертиры. Теперь я боюсь, что меня самого назовут дезертиром.

Я стараюсь держаться, и думаю, что дождусь освобождения Крыма.

Что касается Путина, то я убежден, что от коронавируса он не умрет. Будут мобилизованы все средства страны. Но думаю, что ему могут помочь умереть. В первую очередь, окружение, те, с кем он больше всего контактирует.

Владимир Путин

Наверное, его система безопасности похлеще, чем у Сталина, но то, что страна катится по наклонной, для всех уже понятно. Одна из главных причин этого – политика Путина.

Но хватит ли там смелости, мужества для того чтобы защитить страну от надвигающейся катастрофы – это вопрос. Мы все-таки надеемся.