"Путинская стабильность с уголовниками": в сети показали разруху в оккупированном Донецке

В оккупированном российскими террористами Донецке Дворец молодежи "Юность" превратился в заброшенное и совсем неухоженное здание.

Об этом сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter. Он выложил соответственные кадры (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам журналиста, то, что здание завесили "рваниной", только подчеркивает его плохое состояние.

Дворец молодежи "Юность" превратился в заброшенное здание Twitter Дениса Казанского

"ДМ "Юность" в Донецке превратился в какое-то совсем уж запредельное убожество. Зачем-то завесили все рваниной, которая только подчеркивает разруху. Гордый флаг банановой республики на крыше довершает картину", – написал Казанский.

Пользователи начали активно комментировать пост. По их словам, местные жители сожалеют, что не сбежали от оккупантов раньше.

"Это пример кровожадности Москвы. Это пример того, что со времен Орды ничего там не изменилось. Это пример того, что нам с Москвой не по пути", "На клумбе перед входом джунгли, между плитками заросли", "Тот случай, когда на захваченные территории приходит путинская стабильность с уголовниками. Моя дальняя родственница из "ЛНР" 3 года назад говорила, что заживут лучше, чем при Украине. Теперь сожалеет, что в свое время не "свалила" в Украину без банановых республик", – отметили они.

Дворец молодежи "Юность" превратился в заброшенное здание Twitter Дениса Казанского

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

ДМ "Юность" в Донецке превратился в какое-то совсем уж запредельное убожество. Зачем-то завесили все рваниной, которая только подчеркивает разруху.



Гордый флаг банановой республики на крыше довершает картину. pic.twitter.com/smDPioMX8k — Денис Казанський (@den_kazansky) 21 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с мусором в "Донецкой народной республике" стала катастрофической, однако оккупационные власти закрывают глаза на горы отходов.

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