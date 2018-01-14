"Путинская шлюха": суд вынес решение по украинке, напавшей на президента Чехии

Суд Праги вынес решение о трехмесячном заключении и высылке из Чехии украинской активистки движения Femen Анжелины Диашовой, устроившей акцию против президента Милоша Земана на участке для голосования.

Об этом пишет Irozhlas.

Диашова заявила на суде, что не считает себя виновной, но принимает вынесенное наказание, так как хочет поскорее вернуться домой.

"Конечно, я чувствую себя невиновной. Я совершила миролюбивый протест. Я хотела помочь чешскому народу, чтобы он был осторожен и не выбрал снова Земана президентом. С вынесенным наказанием я согласилась, потому что хочу домой", — сказала она.

Также она пояснила, почему назвала Земана "путинской шлюхой".

"Путин является агрессором и является опасным. Это диктатор, и я думаю, что президент демократической страны не может быть другом диктатора ", - пояснила она свою мотивацию к действиям.

Напомним, когда Земан приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать, к нему подбежала полуголая Диашова и начала называть президента "путинской шлюхой".

Охрана президента повалила девушку на пол, а Земана вывели из помещения.

Фото: Facebook Виталия Кулыка

Как сообщал "Обозреватель", Земан победил в первом туре выборов главы государства, получив 38,75% голосов избирателей.

Земан ранее спровоцировал скандал, предложив России заплатить Украине за захват Крыма.