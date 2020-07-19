Путин живет во Второй мировой войне, – капитан ВМС США

Президент Российской Федерации Владимир Путин мыслит категориями ХХ века, когда захват территорий и раздел мира имел значение.

Такое мнение в блиц-интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал капитан первого ранга Военно-морских Сил США в отставке Гарри Табах. "Путин живет во Второй мировой войне, он еще катается на Т-34 и считает, что это сам лучший танк в мире. Да, может быть, это был хороший танк, но это было сто лет тому назад", – заявил он.

Капитан сказал, что в современном мире границы государств не имеют никакого значения, и, соответственно, захват территорий лишен смысла.

"Как в сегодняшнем мире можно вообще что-то делить на территории? Сегодня мир состоит из совершенно других понятий, из других измерений. Это высокие технологии, это медицина, это космос, это океан", – сказал Табах.

В контексте статьи Владимира Путина, посвященной 75-летию Победы, отвечая на вопрос, готов ли президент США пойти на раздел мира с Россией, на который намекнул президент РФ, капитан заявил: "Трамп не мыслит такими вещами".

По его словам, глава Белого Дома больше занят вопросами торговых и экономических связей своего государства с миром. В то же время Путин "живет в другой параллели".

"Он до сих пор считает, что должна быть "Ялта" и мы должны поделить мир. Украина отходит в его мир, а Мексика отходит в американский мир. Больше так не работает", – подчеркнул Табах.

Полную версию интервью с Гарри Табахом скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин опубликовал статью к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне. Российский историк Андрей Зубов назвал это работой "историка-любителя" и пришел к выводу, что советская история изменила сознание Путина.