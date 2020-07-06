Украине не угрожают масштабные военные учения РФ: Жданов озвучил причину

Масштабные российские военные учения "Кавказ-2020" не представляют угрозы для Украины с точки зрения возможного наступления.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, существуют другие объективные показатели готовящейся атаки. "Говорить о том, что Путин скрыто проведет мобилизацию и завтра нападет, – это смешно", – заявил эксперт.

"Россия задействует в учениях 100-150 тысяч военнослужащих, но это от Мурманска до Сочи. Учения сначала будут отыгрываться на картах, а в сентябре несколько дивизий или бригад выведут на полигон, чтобы отработать практические элементы, освоенные в ходе этих учений", – пояснил он.

Жданов напомнил, что Украины получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, один из пунктов – обмен информацией, в том числе разведывательной.

"Американские военные следят за каждым солдатом, особенно в Крыму и вдоль границы Украины. Знаменитый американский беспилотник Global Hawk постоянно летает вдоль Крыма, а он способен читать газеты – не то что посчитать солдат в окопах. Самолет AWACS постоянно летает вдоль нашей восточной границы", – рассказал эксперт.

Он заверил, что в такой ситуации стране-агрессору будет невозможно скрыть признаки готовящегося наступления, а они таковы: накопление вдоль границ полевых госпиталей, оборудование полевых хранилищ с топливом, боеприпасами, перевозка техники, издание указа в РФ о мобилизации.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Жданов заявил, что зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", которые якобы могут быть размещены Россией в Краснодарском крае для защиты Черного моря, являются ЗРК среднего радиуса действия и не могут справиться с этой задачей.