"Путин завтра нападет": военный эксперт заговорил о массовом призыве в ВСУ

Информация о концентрации российской военной техники у границ с Украиной преследует цель возобновления в Украине массового призыва на военную службу.

"Это продолжение старой песни "Путин завтра нападет", – заявил OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

"У нас сейчас практически катастрофа с укомплектованностью Вооруженных Сил, мы приближаемся к черте потери боеспособности. Поэтому по всем средствам массовой информации возродились разговоры о том, что надо срочно возвращать призыв на военную службу", – пояснил он.

По словам эксперта, в свое время в Генштабе ВСУ озвучивалась идея сократить количество бригад, "но такой шаг в период перманентного состояния войны в стране не будет воспринят обществом". Тогда в Генштабе пошли другим путем: начали решать задачу поиска личного состава, которым можно укомплектовать бригады. "А где взять личный состав? Надо организовать массовый призыв. А чтобы организовать массовый призыв, нужен повод", – убежден Жданов.

Российская военная техника у границ Украины в Ростовской области РФ Instagram _fuzzy_duckling_

По его оценкам, в Генштабе планируют "бабахнуть осенью масштабный призыв и попробовать заткнуть дырки, но это вызовет социальный взрыв в стране".

Комментируя информацию о том, что якобы у границ с Украиной сконцентрированы большие военные силы РФ, эксперт напомнил: "От Мурманска до Ростова боеспособного 220 тысяч. А вблизи Украины, практически на нашей территории, как стояли 8-я и 20-я полевая армия, так и стоят, плюс группировка войск в Беларуси. Порядка 80-83 тысяч, включая Крым и Приднестровье".

Жданов также констатировал, что "сегодня Российская Федерация не в состоянии укомплектовать эти войска новыми образцами вооружений". "Они снимают со складов, с длительного хранения, старую технику. Например, Т-12 – это пушка 1970-х годов. Танкам Т-62 по 70 лет. Чтобы привести эти орудия в боеспособное состояние, им нужен, как минимум, капитальный ремонт".

И, наконец, эксперт рассказал о том, что "в России та же проблема, что и у нас: резкое падение численности вооруженных сил".

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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