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Спецназ в украинских лаврах: всплыли детали заседания Совбеза РФ по Томосу

20.6тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин приказал руководству силовых ведомств РФ гарантировать безопасность митрополитов МП в Украине "при любом развитии событий", путем размещения в важнейших монастырях УПЦ МП групп спецназа ГРУ под прикрытием.

Как написал в Facebook народный депутат Украины от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, данное решение было принято на заседании Совбеза РФ 12 октября во время обсуждения решения Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии УПЦ.

"В свою очередь, министр обороны РФ С.Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ В.Герасимов отметили, что в ГШ ВС РФ уже отрабатываются планы непосредственного ввода на территорию Украины мобильных боевых групп (под прикрытием) с целью защиты Киево-Печерской и Святогорской лавр", - добавил он.

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По информации ИС, по мнению российской стороны, эти религиозные объекты первыми "попадают под угрозу нападений" со стороны "радикально настроенных и вооруженных боевиков–националистов", что "будет нести угрозу жизни иерархов и руководств УПЦ МП".

Тымчук также сообщил: военное руководство РФ доложило, что в рамках подготовки к реализации этих планов на данное время уже проводится подготовка групп спецназа на местности, а именно - на базе Новоафонского монастыря в Абхазии.

"Таким образом, в ГУ ГШ ВС РФ уже фактически разработана операция по дестабилизации ситуации в Украине с использованием религиозного фактора", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом. От Украины на заседании присутствовали глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и запорожский митрополит Лука.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНезависимость УПЦ
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Объекты
УПЦ МПРПЦ
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
А шо делать? Если не оказать помощь верующим настоящей украинской церкви -ПЦ МП, то филарето-шоколадно-террористические бесы устроят в Украине настоящий ад. А,как известно, каждый террорист должен немедля замачиваться в сортире.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Какое ГРУ? Тоже нашли, чем пугать. И ГРУ и ХєРєУ все очень красиво будут выпиляны. Ватоправославные даже не поймут как.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ВОЙНЫ НЕ БОИМСЯ! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Лыковый лабутен, Что, свiдоме бидло...знакомая процедура?
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Лыковый лабутен
Лыковый лабутен
Ivanenko Vitaliy, смотри, чтобы тебе рот от хуя освободить не забыли.
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