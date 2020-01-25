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25 января • обновлено в 16:22
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Путин завел на Донбасс тяжелое оружие: прогремели взрывы

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Российские оккупационные войска перед обстрелами позиций ВСУ 24 января перебросили крупнокалиберные артиллерийские системы через жилые населенные пункты на Донбассе.

Об этом сообщают волонтеры InformNapalm , проанализировав отчете СММ ОБСЕ №19/2020.

В документе сообщалось, что наблюдатели зафиксировали перемещения трех единиц самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С", 120 мм, которые направлялись на запад в жилом массиве Киевского района города Донецка.

Отчет СМММ ОБСЕ

Отчет СМММ ОБСЕ

Скриншот

Волонтеры отметили, уже на следующие сутки эти артиллерийские орудия были применены для обстрелов позиций украинских военных.

"Нона-С", 120 мм

"Нона-С", 120 мм

Иллюстрация

Отметим, что в оккупированном Донецке и Авдеевке прогремели ряд взрывов, предположительно, тяжелой артиллерии. О чем в соцсетях сообщали местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. В результате вражеских обстрелов 24 января получил ранения один украинский военный.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
Россия - страна-агрессор Донбасс ядерное оружие
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
))))))))))))ну прям таки из России))))))))))))))))))))
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Хоч потренуйте ЗЕ у ролі головнокомандуючого...
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Рыбалка Владислав
Рыбалка Владислав
Да как же он смог? Темнейший, самый цитируемый на украине, и вдруг.......? Чубатые, это же ваш Бог!
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