Путин завел на Донбасс российских снайперов: в ОС забили тревогу

В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов. Их задачей является подготовка и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Это станет еще одним доказательством пренебрежения оккупантами международных договоренностей.
"Установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ онлайн видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7. С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины", – добавили в ОС.
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ИноСМИ
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.
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