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Путин завел на Донбасс российских снайперов: в ОС забили тревогу

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В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов. Их задачей является подготовка и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Это станет еще одним доказательством пренебрежения оккупантами международных договоренностей.

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"Установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ онлайн видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7. С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины", – добавили в ОС.

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ИноСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
На боевых медведях прибыли или так, пешочком?
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Сало Уронили
Сало Уронили
ну обоз какую то новую дурь употребил
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