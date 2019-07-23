Путин завел на Донбасс российских снайперов: в ОС забили тревогу

В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов. Их задачей является подготовка и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Это станет еще одним доказательством пренебрежения оккупантами международных договоренностей.

"Установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ онлайн видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7. С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины", – добавили в ОС.

Иллюстрация ИноСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

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