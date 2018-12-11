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Путин завел на Донбасс иностранный легион: воины ВСУ сообщили тревожные вести

14.5тЧитать материал на украинском

Одновременно с введением военного положения в Украине на Донбасс зашли выходцы с Кавказа, чтобы воевать на стороне террористов "Л/ДНР".

В этом уверены украинские военные, которые защищают Украину в промышленной зоне возле Авдеевки, передает ТСН. Здесь позиции террористов находятся на расстоянии сотни метро в от бойцов ВСУ.

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Врага хорошо видно и даже слышно. Именно по акценту военные предполагают, что против них уже две недели воюют выходцы с Кавказа.

"Поведение у них резко изменилась. То они могли так немного пострелять, а теперь начали насыпать конкретнее… Начали более плотным огнем – пулемет, автомат", — говорит военнослужащий ВСУ Богдан.

Воины отмечают, что все резко изменилось с введением военного положения, потому что ранее боевики стреляли преимущественно ночью, а сейчас могут ударить круглосуточно.

По словам украинских военных, в арсенале сторонников террористов появились крупнокалиберные пулеметы, РПГ, СПГ, мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" заявили о прибытии на войну за укрепление независимости Украины на Донбасс военнослужащих НАТО.

По его словам, группа из 10 человек прибыла в населенный пункт Счастье и вызвала интерес у "представителей правопорядка" из-за общения на английском языке. Марочко заявил, что при проверке у них были обнаружены паспорта США, но после предъявления "одного документа" их отпустили.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Нагнетание, нагнетание и ещё раз нагнетание, чтоб продлить военное положение. Тема с катерами скоро выдохнется, провокационность действий украинской стороны вызывает всё меньше сомнений. Особенно после недавнего брифинга ФСБ.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Тэпэр пленным окраинцам больше не будут выковыривать ложкой глаза, а будут насиловать не снимая шароваров)))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Путин завел на Донбасс иностранный легион: воины ВСУ наложили в шаровары !
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