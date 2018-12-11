Путин завел на Донбасс иностранный легион: воины ВСУ сообщили тревожные вести

Одновременно с введением военного положения в Украине на Донбасс зашли выходцы с Кавказа, чтобы воевать на стороне террористов "Л/ДНР".

В этом уверены украинские военные, которые защищают Украину в промышленной зоне возле Авдеевки, передает ТСН. Здесь позиции террористов находятся на расстоянии сотни метро в от бойцов ВСУ.

Врага хорошо видно и даже слышно. Именно по акценту военные предполагают, что против них уже две недели воюют выходцы с Кавказа.

"Поведение у них резко изменилась. То они могли так немного пострелять, а теперь начали насыпать конкретнее… Начали более плотным огнем – пулемет, автомат", — говорит военнослужащий ВСУ Богдан.

Воины отмечают, что все резко изменилось с введением военного положения, потому что ранее боевики стреляли преимущественно ночью, а сейчас могут ударить круглосуточно.

По словам украинских военных, в арсенале сторонников террористов появились крупнокалиберные пулеметы, РПГ, СПГ, мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" заявили о прибытии на войну за укрепление независимости Украины на Донбасс военнослужащих НАТО.

По его словам, группа из 10 человек прибыла в населенный пункт Счастье и вызвала интерес у "представителей правопорядка" из-за общения на английском языке. Марочко заявил, что при проверке у них были обнаружены паспорта США, но после предъявления "одного документа" их отпустили.