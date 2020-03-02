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2 марта • обновлено в 17:26
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Путин задумал "узаконить" оккупацию Крыма поправкой в конституцию

1.7т
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Президент России Владимир Путин выступил с предложением внести в конституцию страны-агрессора поправку о запрете отчуждения территорий и о преемственности РФ в отношении СССР.

Как передает ИА REGNUM, об этом 2 марта сообщил спикер нелегитимной Госдумы Вячеслав Володин.

"Есть (поправка об отчуждении территории. – Ред.)… РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, за исключением… демаркации и редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям запрещены", – сказал спикер российской Госдумы.

Владимир Путин

Владимир Путин

"24 канал"

Примечательно, что автором идеи о закреплении в конституции РФ невозможности отчуждения территорий является народный артист России Владимир Машков. Таким образом оккупанты надеются решить вопрос с "окном возможностей" по Курильским островам, а также с временно оккупированным украинским Крымом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Вячеслав Володин Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео поправок
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