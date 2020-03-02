Путин задумал "узаконить" оккупацию Крыма поправкой в конституцию

Президент России Владимир Путин выступил с предложением внести в конституцию страны-агрессора поправку о запрете отчуждения территорий и о преемственности РФ в отношении СССР.

Как передает ИА REGNUM, об этом 2 марта сообщил спикер нелегитимной Госдумы Вячеслав Володин.

"Есть (поправка об отчуждении территории. – Ред.)… РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, за исключением… демаркации и редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям запрещены", – сказал спикер российской Госдумы.

Владимир Путин "24 канал"

Примечательно, что автором идеи о закреплении в конституции РФ невозможности отчуждения территорий является народный артист России Владимир Машков. Таким образом оккупанты надеются решить вопрос с "окном возможностей" по Курильским островам, а также с временно оккупированным украинским Крымом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее член комитета Совета федерации России по международным делам Алексей Кондратьев анонсировал принятие в РФ специального закона, который сделает невозможным возвращение захваченных ею территорий других стран, включая украинский Крым.

Напомним, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, Путин объявил о начале конституционной реформы.

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