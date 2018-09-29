Путин взялся за Закарпатье: стало известно о секретных переговорах

Недавняя встреча премьер-министра Венгрии Петера Сийярто с президентом России Владимиром Путиным не является случайностью на фоне нового витка украинско-венгерских трений.

Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в комментарии сайту "Сегодня", комментируя скандал с массовой выдачей венгерских паспортов в Берегово на Закарпатье. По его мнению, Россия могла снова реанимировать идею отторжения ряда регионов Украины.

"Он встречался с президентом Российской Федерации Путиным, и понятно, о чем они там говорили. По моему мнению, современная Венгрия – сателлит РФ, и она пытается свои внутренние проблемы решить за счет внешних завоеваний. В первую очередь, продуцировать и провоцировать ситуацию на Закарпатье, в Берегово и так далее. То есть там, где компактно проживают венгры", – заявил он.

По словам Богдана, несколько лет назад идею расчленить западные регионы Украины запустил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он тогда признал, что Россия хочет договориться с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе украинских территорий. Генерал-лейтенант также добавил, что после распада СССР и обретения Украиной независимости некоторые западные соседи начали проводить завуалированную антиукраинскую политику.

"Венгры, румыны и поляки давно уже, лет 20 назад, начинали эту работу таким образом: в местах компактного проживания своего этноса пытались сначала ввести, например, "карточку поляка", "карточку румына", "карточку венгра" с тем, чтобы, во-первых, как-то стимулировать там возрождение их идентичности; во-вторых, чтобы их люди учились в учебных заведениях этих стран; и, в-третьих, стратегия была направлена на то, чтобы со временем сделать наших людей гражданами этих стран. С начала соседи намеревались требовать культурно-национальную автономию, а потом – и национально-территориальную", – пояснил Богдан.

Напомним, что 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта. После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула. В свою очередь Будапешт пообещал принять зеркальные меры.

Российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья, которое, по его мнению, якобы может пойти по пути Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник управления национальностей и религий Закарпатской областной государственной администрации Иосиф Резеш заверил, что увенгров отсутствуют в Украине сепаратистские настроения, что исключает возможность "крымского сценария".