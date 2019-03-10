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Путин выжидает: в Украине спрогнозировали следующую атаку России

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Следующее нападение России точно состоится в момент наибольшей слабости Украины.

Такое заявление сделал народный депутат от БПП, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев на своей странице в Facebook. По его мнению, сейчас, когда ударные батальонные группы вдоль российско-украинской границы уже сформированы, новым поводом должен стать искусственно созданный внутренний беспорядок.

"Когда русскоязычные матерные титушки в униформах под видом украинских националистов нападают на полицию, а стоит за этим один политический интерес, который либо не читал украинскую историю столетней давности, либо наоборот, еще хуже – очень хорошо изучил. И в каждый такой момент бронетехнику за поребриком начинают прогревать – на всякий случай", – написал Арьев.

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Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Черкассах в субботу, 9 марта, под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.

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Персоны
Владимир АрьевВладимир Путин
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель..милочка...рассказал бы нам график наименьшей слабости Окраины....Разве Окраина из гавна выныривала???когда??
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Andreevski Andrey, В гамне всю жизнь РАИССИЯ, всю свою историю. В 19 веке на западе люди в университетах учились, научные открытия совершали, к стате в Украине в Киево - Могилевской акалемии, в Черновицком и Львовских универах тоже, если бы не Украина вы бы и читать книги не научились, так как книгопечатанье с Украины пошло, и это один тебе маленький пример, москаль немытый, метро строили с небоскребами, а у вас лохов крепостное право было. Так кто это в жопе?
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
А врачи что сказали нацисты, мозга у вас окончательно не будет?)))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Михайлов Александр, Так это про РАИССИЮ Черчель сказал:"Будущие фашисты это те кто будут себя именовать антифашистам", а это как не крути ПАРАШАСТАН,
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Пигин Макс
Пигин Макс
Больше АДА!!! Пусть скачущее стадо баранов боится "полномасштабного вторжения" и не задаёт неудобных вопросов!
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