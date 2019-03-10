Путин выжидает: в Украине спрогнозировали следующую атаку России

Следующее нападение России точно состоится в момент наибольшей слабости Украины.

Такое заявление сделал народный депутат от БПП, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев на своей странице в Facebook. По его мнению, сейчас, когда ударные батальонные группы вдоль российско-украинской границы уже сформированы, новым поводом должен стать искусственно созданный внутренний беспорядок.

"Когда русскоязычные матерные титушки в униформах под видом украинских националистов нападают на полицию, а стоит за этим один политический интерес, который либо не читал украинскую историю столетней давности, либо наоборот, еще хуже – очень хорошо изучил. И в каждый такой момент бронетехнику за поребриком начинают прогревать – на всякий случай", – написал Арьев.

Владимир Путин ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Черкассах в субботу, 9 марта, под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.

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