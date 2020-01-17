Главная Новости
17 января • обновлено в 08:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Путин, выводи войска: США поставили ультиматум по выборам на Донбассе

1.5т
Читать материал на украинском

Выборы на оккупированном Донбассе могут пройти исключительно после вывода российских войск.

Об этом заявил глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания в четверг, 16 января, передает Укринформ.

"США призывают к восстановлению контроля Украины над своей международной границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасной среде, с выводом с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований", – заявил он.

Новости
Киев назвал условия выборов на Донбассе и новые зоны отвода войск: все детали встречи ТКГ

Гилмор отметил, что СММ ОБСЕ регулярно фиксирует "неограниченный поток вагонов, грузовых автомобилей и военных машин", которые РФ переправляет на Донбасс.

Посол призвал Россию придерживаться Минских соглашений и "ответить взаимностью на добросовестность, проявленную администрацией президента Зеленского".

В ОБСЕ обратились к Путину, иллюстрация

В ОБСЕ обратились к Путину, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, представители Украины и России на переговорах в Минске обсудили 9 возможных участков для нового разведения войск на Донбассе.

При этом окончательного соглашения сторонам удалось достичь лишь по КПВВ "Гнутово".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
12
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
В Минских ясно сказано: Разведение. Законы и Конституция. Амнистия. Выборы. Граница. Выполнять вперёд и с песней. Условия надо было выдвигать, когда Минские подписывали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Н-независимость
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Так что же это получается? Путину сначала тогда надо войска ввести? А не обкакаются ли хиборги после таких действий?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги