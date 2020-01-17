Путин, выводи войска: США поставили ультиматум по выборам на Донбассе

Выборы на оккупированном Донбассе могут пройти исключительно после вывода российских войск.

Об этом заявил глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания в четверг, 16 января, передает Укринформ.

"США призывают к восстановлению контроля Украины над своей международной границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасной среде, с выводом с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований", – заявил он.

Гилмор отметил, что СММ ОБСЕ регулярно фиксирует "неограниченный поток вагонов, грузовых автомобилей и военных машин", которые РФ переправляет на Донбасс.

Посол призвал Россию придерживаться Минских соглашений и "ответить взаимностью на добросовестность, проявленную администрацией президента Зеленского".

В ОБСЕ обратились к Путину, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, представители Украины и России на переговорах в Минске обсудили 9 возможных участков для нового разведения войск на Донбассе.

При этом окончательного соглашения сторонам удалось достичь лишь по КПВВ "Гнутово".

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