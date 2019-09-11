Путин выведет войска? В США сделали громкое заявление по Донбассу

Россия якобы хочет вывести свои войска из Донбасса из-за экономического давления санкций Запада.

Такое заявление сделал временный поверенный посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Голосу Америки".

По его словам, в нынешних условиях финансирование наемников "Л/ДНР" является лишь дополнительным бременем для РФ, которое также ощутимо сказывается на ее гражданах.

"Думаю, есть признаки того, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти из Донбасса. Потому что им приходится серьезно платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму", - сказал Тейлор.

Посол отметил, что в связи с этим крайне необходимо продлить санкции против России, а также поддерживать диалог с Кремлем в любом формате.

"Диалог вроде идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если это сработает, то это отличный формат. Мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне покинули Донбасс. И о том, чтобы они конец концом оставили Крым", - добавил Тейлор.

Владимир Путин Официальный сайт президента России

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, скорее всего, будет требовать от президента Украины реализации на Донбассе "плана Штайнмайера". Об этом может пойти речь на ближайших переговорах Зеленского с Путиным.

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