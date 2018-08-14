Путин выбрал сценарий убийства Сенцова: цинизм Кремля поразил Украину

Внефракционный народный депутат, экс-политзаключенная Надежда Савченко не просила президента России Владимира Путина о помиловании.

Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook в ответ на официальное заявление Администрации президента РФ касательно украинского режиссера Олега Сенцова. В частности, в Кремле сослались на Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, согласно которому процедура начинается с личного обращения осужденного в письменной форме.

"Кремль врет! Надежда Савченко не просила о помиловании! О ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что кремлевский сценарий", – написала Геращенко.

По ее словам, отсутствие личной челобитной не помешало президенту РФ помиловать Савченко.

"Кремлевские нелюди, циники, убийцы. Путин знает, что Олег никогда не напишет челобитную. Избран сценарий медленного убийства. У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок-возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля", – подчеркнула Геращенко.

Она также добавила, что зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых незаконно судили в оккупированном Крыму, также не писали никаких просьб Путину.

"Конечно, брехня гнусная. Я тоже отказался. За нас, якобы, писало третье лицо, и это не родственники Олега изматывают", – прокомментировал Чийгоз.

Крымский журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк также назвал циничным ответ Кремля матери Сенцова по поводу помилования.

"В отношении украинских политзаключенных в России прецеденты освобождения без личного прошения уже были. И даже "российское гражданство" Сенцова здесь не причем. Формально, оно и у Умерова было. Приказы о помиловании Умерова и Чийгоза, кстати, засекречены, несмотря на все попытки адвокатов, их не публикуют и им не показывают", – отметил он.

По словам Наумлюка, единственная позитивная новость по поводу Сенцова – шумиха, которая означает торг.

"Чем громче произносится имя Сенцова сейчас в мире, тем больше за него можно выторговать. Очень надеюсь, что последние дни свидетельствуют как раз об этом. Очевидно, что сейчас российские власти делают в информационном плане для Сенцова чуть ли не столько же, сколько те, кто этого освобождения от властей требует. Вот такой парадокс. Фактически, российские власти медленно убивают Сенцова, пытаясь шантажировать его гибелью тех, с кем необходимо вести торги. Прекрасно понимая, что чем громче они это будут делать, тем большую цену могут требовать", – сказал журналист.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

После этого сестра Сенцова получила от него письмо, в котором режиссер признался, что "конец близок".

10 августа президент Франции Эммануэль Макрон призвал коллегу Владимира Путина найти "гуманитарное решение" ситуации, в которой оказался голодающий в российской колонии украинский политзаключенный.

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО - Салехарда поздно вечером 11 августа вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.

13 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может сказать ничего нового по поводу Сенцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа Геращенко рассказала, что Киев готов освободить 36 российских преступников в обмен на Сенцова и других политзаключенных.