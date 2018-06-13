"Путин введи войска": в "ДНР" пожаловались на банду Суркова

В "ДНР" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска против банды помощника главы Кремля Владислава Суркова.

"Ничего не понял. Какой Сурков? Какое обращение? "ДНР" - это же "независимая республика", России же там нет", – пошутил журналист и блогер Денис Казанский в своем Twitter, опубликовав соответствующее письмо.

"Все несчастья происходят в результате политики руководства РФ по отношению к Донбассу: волеизъявление, зафиксированное "всенародным референдумом" так и не было признано, а позже ставленники Суркова узурпировали власть в "ДНР", воспользовавшись минскими соглашениями, которые подписали без каких-либо полномочий", – пожаловались в письме.

В "ДНР" отметили, что банда помощника Путина превратила оккупированный Донбасс в зону "тотального грабежа и коррупции, нарушения элементарных гражданских прав и свобод".

"Просим ввести войска РФ на всю территорию "ДНР" для защиты населения, большей частью которого являются русские", – попросили Путина.

Ничего не понял. Какой Сурков? Какое обращение? ДНР - это же независимая республика, России же там нет. pic.twitter.com/BDvAsAtQWZ — Денис Казанський (@den_kazansky) 13 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая в СМИ появилась информация о возможном уходе Суркова. 14 мая сообщили, что соответствующий указ уже пришел из аппарата администрации президента РФ.

Однако, 13 июня Путин подписал указ о переназначении Суркова своим помощником.