Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Путин возьмет воду для Крыма силой? Озвучен прогноз

2.3т Читать материал на украинском

Если Российской Федерации не удастся договориться с Украиной о поставках днепровской воды в аннексированный Крым, Кремль может рассматривать возможность реализации силового сценария.

"Государство-агрессор вынашивает планы силовых действий еще с 2014 года". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Для них стратегическим является захват Каховской плотины, той части Северо-Крымского канала, которая находится на материковой территории", – сказал он.

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Официальный сайт президента РФ

В то же время Бабин заметил, что последствия такого шага будут катастрофическими: "Если они хотят войны, если они хотят того, что неизбежно наступит после эскалации агрессии на этих территориях – прекращение существования российского государства – ну, что ж, это их выбор. Они несут за это ответственность".

Новости
В Кремле анонсировали встречу Путина с Макроном из-за Украины

Как писал OBOZREVATEL, оккупационные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
5
Смешно
6
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
юМОрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым с 17.08.2017 по 2.12.2018 ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...