Путин возьмет воду для Крыма силой? Озвучен прогноз

Если Российской Федерации не удастся договориться с Украиной о поставках днепровской воды в аннексированный Крым, Кремль может рассматривать возможность реализации силового сценария.

"Государство-агрессор вынашивает планы силовых действий еще с 2014 года". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Для них стратегическим является захват Каховской плотины, той части Северо-Крымского канала, которая находится на материковой территории", – сказал он.

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге Официальный сайт президента РФ

В то же время Бабин заметил, что последствия такого шага будут катастрофическими: "Если они хотят войны, если они хотят того, что неизбежно наступит после эскалации агрессии на этих территориях – прекращение существования российского государства – ну, что ж, это их выбор. Они несут за это ответственность".

Как писал OBOZREVATEL, оккупационные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

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