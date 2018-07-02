"Путин ворует историю": Муженко подписал приказ о декоммунизации ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ, который декоммунизирует ВСУ.

По его словам, президент России Владимир Путин озвучил претензии на Украину, присвоив почетные украинские наименования частям армии РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики. Это подтверждение правильности нашего курса", – отметил он.

Муженко добавил, что украинская армия имеет собственные военные традиции, а Россия их ворует.

"О присвоении так называемых почетных наименований частям русской армии. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, и действия России никак на нас не влияют. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины", – добавил Муженко.

По его словам, традиции современной российской армии являются смесью русско-имперских и советских мифов. Начальник Генштаба также пояснил, что для ВСУ осознанием этого стал 2014 год, когда украинцы сделали свой выбор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Путин назвал части российской армии в честь Львова, Житомира и Нежина.