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9 января • обновлено в 14:46
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Путин внезапно прибыл в Крым и устроил "побоище"

4.1т
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин находился на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов".

На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов, передает ТАСС.

Новости
Над Крымом заметили самолет, разработанный специально для Путина. Фото

"Учения прошли успешно", – доложил Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов по их окончании. После глава Кремля отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

Отмечается, что в учениях принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

Также ожидается, что Путин посетит севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища, встретится со специалистами учебного заведения.

Путин в Крыму

Путин в Крыму

Твиттер\Дмитрий Смирнов

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму засняли секретную дачу президента России Владимира Путина, которая расположена в поселке Олива на Южном берегу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина Севастополь
Теги
Крым Россия - страна-агрессор
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Родионов Александр
Родионов Александр
... писля цьей новины усё потужне укроиньске морське воинство одягло памперсы чи ще не успело? :-)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские военные встали в оборону на пирсе в Одессе и приготовили боевые рогатки)
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну а что может продемонстрировать миру "самая сильная армия Европы"? Три катера? Без унитазов. Хотя xoxлы обычно не успевают до него добежать в случае когда пугаются. Прямо скунсы какие-то.
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