Путин внезапно прибыл в Крым и устроил "побоище"

Президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин находился на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов".

На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов, передает ТАСС.

"Учения прошли успешно", – доложил Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов по их окончании. После глава Кремля отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

Отмечается, что в учениях принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

Также ожидается, что Путин посетит севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища, встретится со специалистами учебного заведения.

Путин в Крыму Твиттер\Дмитрий Смирнов

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму засняли секретную дачу президента России Владимира Путина, которая расположена в поселке Олива на Южном берегу.

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