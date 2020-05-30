Путина могут объявить мертвым. Украина в опасности. Интервью с российским оппозиционером Пионтковским

"Свергнуть Путина могут не 83% россиян, а 5-6 человек из его ближайшего окружения"

"Он поместил себя в бункер, создав полную аналогию с последними днями Гитлера"

"Путин – это пиар-инструмент, который был создан в 1999 году в телевизионной пробирке"

Реакция Кремля на катастрофически падающий рейтинг президента РФ Владимира Путина свидетельствует об истерии, царящей во властной верхушке. Всего несколько человек могут устранить его от власти, рассматриваются два варианта – жесткий и менее жесткий.

Независимо от того, останется ли Путин или ему на смену придет кто-то другой, Кремль будет ненавидеть Украину. Там в любую минуту готовы пойти на новый шаг по "собиранию русских земель", от которого их останавливает единственный надежный стратегический партнер – США.

Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

– Посольство РФ в США потребовало извинений от издания Bloomberg за то, что оно процитировало последние данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ. Рейтинг Путина оказался слишком мал – 27%. Почему именно сейчас Кремль занялся, казалось бы, не такой уж важной темой?

– Это беспрецедентно. Я, наверное, уже 50 лет наблюдаю за внешнеполитическими событиями на международной арене и не помню ни одного случая, чтобы министерство иностранных дел одного государства – в данном случае это посольство – выражало протест другому по поводу освещения некоего социологического опроса.

Это показывает действительную степень истерии, которая стоит в России в связи с падающими рейтингами Путина.

Потому что та группировка, которая находится у власти, ощущает это как угрозу. Дело даже не лично в Путине, а в коллективном Путине.

Ведь Путин – это пиар-инструмент, который был создан в 1999 году в телевизионной пробирке. Некая прокладка между клептократией и народом. Такой простой человек из народа, собирающий русскую землю.

Президент РФ Владимир Путин

Эта прокладка держалась лет 20 и не давала поднимать серьезные вопросы о том, чем занимается вся эта группа грабителей страны. Поэтому изношенность этого инструмента они воспринимают как серьезную опасность для своей власти.

– Но согласитесь, вряд ли рядовой россиянин каждый день читает Bloomberg или интересуется соцопросами ВЦИОМ. С чем связана такая истерика?

– Это подчеркивает нелепость ситуации. Потому что у них уже крыша поехала.

Почему Путин рассказывает о совокуплении глистов или о печенегах и половцах? Он сам создал такую картинку – он поместил себя в бункер, создав полную аналогию с последними днями другого фюрера.

– Каков, по вашим оценкам, реальный рейтинг Владимира Путина в России?

– Мы не можем судить об этом. Абсолютно все фальсифицируется. Единственные опросы, которым можно доверять, – это закрытые опросы ФСБ, которые те делают для себя.

Но я доверяю оценкам своего коллеги Валерия Соловья, потому что это было доказано на практике, он имеет хорошие источники внутри самого путинского бункера. Видимо, от тех людей, которые достаточно скептически относятся к фюреру. Обычно его оценки настроений, ментальности людей в этой верхушке совпадают с моими.

Соловей утверждает, что последний закрытый опрос ФСБ показал рейтинг Путина на уровне 17%. Это как бы ноль, потому что в России 17% всегда будут голосовать за любую власть. Покажут им табуретку – они проголосуют за табуретку. Действительно проблема очень серьезная.

– В таком случае могут ли оставшиеся 83%, которые не поддерживают Путина, пойти на какие-то решительные шаги? Или на такие шаги может пойти его окружение, чтобы сместить с поста?

– 83% пойти ни на какие шаги не могут, потому что для шагов нужна какая-то политическая структура, организация, тем более в обстановке эпидемии, когда абсолютно все контролируется. Собственно, под флагом коронавируса вводится масса ограничений, средств слежки, которые останутся после того, как коронавирус закончится.

Президент РФ Владимир Путин

83% могут воздействовать на политический процесс только опосредованно. В авторитарных режимах действия способно производить только близкое окружение диктатора. Но косвенно массы могут воздействовать тем, что окружение понимает, что эта прокладка не работает. Возникает вопрос: возможно, ее заменить какой-то другой?

Давайте рассмотрим психологию этих 5-6 человек, которые могут свергнуть Путина. У них уже нет никаких иллюзий по его поводу. Они понимают, что эта телевизионная пустышка перестает работать.

Если сравнить с другими бункерами – с окружением Гитлера и Сталина – то, какими бы мерзавцами они ни были, они были харизматическими личностями, к которым то же окружение питало какое-то уважение.

Здесь этого нет. Но почему же тогда они его не сменяют? А потому что смена этой прокладки представляет серьезную опасность для них.

Мы же знаем, как это делается. Помните, как у Галича, – оказался наш отец не отцом, а сукою. Ну вот, они объявят, что Путин оказался не отцом, а сукою. Сразу же возникнут вопросы: а они кто такие? Они же с ним вместе шли.

У них баланс страха: и оставаться с Путиным страшно, потому что всё обрушивается, он их уже не защищает от недовольства людей, и снимать его страшно, потому что это означает сразу вычеркнуть весь 20-летний период, дискредитировать его и тем самым дискредитировать себя.

Они находятся в серьезном когнитивном диссонансе. Отсюда и такие нелепые вещи, как обращение Министерства иностранных дел.

Как сугубо технически решается вопрос устранения Путина от власти?

– Как сугубо технически решается вопрос устранения Путина от власти?

– Самый простой способ – если завтра объявят, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса.

Но вся та политическая суета, которая идет последние 3 месяца, – его неожиданные послания, изменение Конституции, создание какого-то госсовета, обнуление сроков – говорит о том, что они пытаются это сделать менее жестким способом. Создать какой-то госсовет, оставив его формально, но лишив его фактической власти.

Потому что Путин становится просто неадекватен. Посмотрите на его лицо, на его поведение.

Надо либо убирать его физически, либо назначить на какую-то должность и самим сконцентрировать власть. Снять Путина, осудив за что-то, означает обрушить и себя вместе с ним.

– Кто придет после Путина и чего ожидать России и Украине от возможного преемника?

– Это неважно. Ну, какой-то мерзавец – такой же, как он сам.

Чего ждать Украине? Я уже начал рассуждать с вами на эту тему. Этот период истерики довольно опасен. Вдруг они решат, что вернуть любовь масс можно еще одним патриотическим шагом по "сбору русских земель" - эскалацией конфликта в Украине или расширением ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей.

Это уже не зависит от Путина. Это может сделать и Путин, и другие – они одинаково ненавидят Украину.

Но как человек, находящийся в Вашингтоне, я скажу, что практически весь военно-политический истеблишмент США единодушен в твердой позиции защиты Украины. Разумеется, не военным путем. К сожалению, Украина не член НАТО, и на военную поддержку ей рассчитывать не стоит.

Но в разговоре советника по нацбезопасности президента США О'Брайена с секретарем Совета безопасности Патрушевым в конце апреля с американской стороны было твердо заявлено, что любая эскалация в Украине и даже в Беларуси, попытка аннексии будет встречена самыми жесткими экономическими мерами. Это и нефтяное эмбарго, и отключение от SWIFT, и арест российских активов. Этого достаточно для того, чтобы предотвратить такую агрессию.

Практически весь военно-политический истеблишмент США единодушен в твердой позиции защиты Украины

Есть только одно исключение в этом военно-политическом истеблишменте. Это президент Трамп. Но он в последнее время отстранен от принятия решений по Украине.

Россия предприняла попытку его активизировать так называемыми пленками Порошенко-Байдена. Цель этой акции совершенно очевидна: взломать политическое единство США, сделать Трампу громадный подарок – компромат на Байдена, и тем самым заставить Трампа парализовать своих дипломатов, военных в поддержке Украины и закрыть глаза на возможную московскую акцию.

Пока эта попытка проваливается. Никакого эффекта по этому вопросу в США не было. Но факт остается фактом: Трамп – человек зависимый от Путина, к Украине относящийся, как минимум, безразлично. Поэтому его оставшиеся 4 месяца довольно опасны. У Москвы может быть иллюзия, что "наш Трампушка нам поможет".

Не могу не сказать, что, к сожалению, эта провокация организована самой украинской властью. "Пленки" находились в Офисе президента, мне известно из тех же источников, из того же бункера, что "пленки" лично переданы Деркачу Ермаком, агентом Москвы с вербовочным псевдонимом "Козырь".

Они убедили в этом Зеленского, потому что тот клокочет от ненависти к Порошенко. В результате он пошел на эту акцию, которая призвана подорвать отношения Украины с единственным надежным стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки.

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