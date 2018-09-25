Путин уже не в моде: в Крыму раскрыли новый туристический тренд

Сувениры с изображением президента России Владимира Путина вышли из моды в оккупированном Крыму – спрос на продукцию резко упал в нынешнем году.

Журналисты "Крым.Реалии" прошлись по сувенирным лавкам в разных уголках Крыма, пообщались с продавцами и туристами, и узнали все о сувенирных тенденциях этого сезона.

На смену футболкам, магнитам и чашкам с изображением главы Кремля пришел Крымский мост. По словам продавцов, именно переправа через Керченский пролив стала главным трендом 2018 года.

Местные предприниматели жалуются, что россияне покупают продукцию неохотно и в основном самое дешевое.

В свою очередь, туристы из РФ констатируют, что на полуострове не найти сувениров с символикой прошедшего чемпионата мира по футболу - официально она была запрещена в связи с санкциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети возмутились количеством россиян в Крыму.