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Путин уже не в моде: в Крыму раскрыли новый туристический тренд

1.8тЧитать материал на украинском

Сувениры с изображением президента России Владимира Путина вышли из моды в оккупированном Крыму – спрос на продукцию резко упал в нынешнем году.

Журналисты "Крым.Реалии" прошлись по сувенирным лавкам в разных уголках Крыма, пообщались с продавцами и туристами, и узнали все о сувенирных тенденциях этого сезона.

На смену футболкам, магнитам и чашкам с изображением главы Кремля пришел Крымский мост. По словам продавцов, именно переправа через Керченский пролив стала главным трендом 2018 года.

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Местные предприниматели жалуются, что россияне покупают продукцию неохотно и в основном самое дешевое.

В свою очередь, туристы из РФ констатируют, что на полуострове не найти сувениров с символикой прошедшего чемпионата мира по футболу - официально она была запрещена в связи с санкциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети возмутились количеством россиян в Крыму.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Все меняется, на Украине тоже из моды вышло урны и мусорки в сине-желтый красить.
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