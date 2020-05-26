Белковский нашел пояснение увольнения Путиным "куратора" по Донбассу Суркова
Бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, которого считали "куратором" украинского вопроса, убрали с должности якобы из-за того, что планы РФ на оккупированный Донбасс поменялись.
Такое заявление в интервью изданию "Гордон" сделал российский политолог Станислав Белковский. На вопрос журналистки о том, куда пропал "эксперт по Украине", политолог ответил:
"Владислав Юрьевич не был экспертом по Украине как таковой – он был экспертом по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Куда? Сейчас где-нибудь всплывет, ведь... ничего страшного с Владиславом Юрьевичем не случилось".
Белковский отметил, что после того, как Сурков потерял пост кремлевского куратора, ключевых постов он не занимал.
"Убрали его потому, что, видимо, нужно подготовить отдельные районы Донецкой и Луганской областей к перемене их участи, и Владислав Юрьевич объяснить это своим подопечным в ОРДЛО не мог – он же еще вчера им рассказывал, что будет "Новороссия", что Россия признает это все дело официально, что надо идти умирать за ближайшее будущее вне Украины, что никогда эти районы не вернутся в ее состав", – пояснил политолог.
По его мнению, Суркова было необходимо "дипломатически убрать, чтобы показать: если от его концепции отказались, то и от него тоже".
"Все это он рассказывал людям с оружием в руках. Хотя многих из них уже поубивали, кто-то еще и остался. И просто так прийти к ним снова и сказать: "Нет, мы передумали", – Владислав Юрьевич не мог", – отметил Белковский.
Как писал OBOZREVATEL, Станислав Белковский также заявил, что возврат ОРДЛО под украинскую юрисдикцию в России "обсуждается вполне всерьез и возможен", однако оправданием для Кремля могут стать Минские договоренности.
Что касается Крыма, то отдать его глава РФ, по мнению Белковского, не может.