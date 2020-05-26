Бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, которого считали "куратором" украинского вопроса, убрали с должности якобы из-за того, что планы РФ на оккупированный Донбасс поменялись.

Такое заявление в интервью изданию "Гордон" сделал российский политолог Станислав Белковский. На вопрос журналистки о том, куда пропал "эксперт по Украине", политолог ответил:

"Владислав Юрьевич не был экспертом по Украине как таковой – он был экспертом по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Куда? Сейчас где-нибудь всплывет, ведь... ничего страшного с Владиславом Юрьевичем не случилось".

Владислав Сурков Известия

Белковский отметил, что после того, как Сурков потерял пост кремлевского куратора, ключевых постов он не занимал.

"Убрали его потому, что, видимо, нужно подготовить отдельные районы Донецкой и Луганской областей к перемене их участи, и Владислав Юрьевич объяснить это своим подопечным в ОРДЛО не мог – он же еще вчера им рассказывал, что будет "Новороссия", что Россия признает это все дело официально, что надо идти умирать за ближайшее будущее вне Украины, что никогда эти районы не вернутся в ее состав", – пояснил политолог.

По его мнению, Суркова было необходимо "дипломатически убрать, чтобы показать: если от его концепции отказались, то и от него тоже".

"Все это он рассказывал людям с оружием в руках. Хотя многих из них уже поубивали, кто-то еще и остался. И просто так прийти к ним снова и сказать: "Нет, мы передумали", – Владислав Юрьевич не мог", – отметил Белковский.

Станислав Белковский РБК

Как писал OBOZREVATEL, Станислав Белковский также заявил, что возврат ОРДЛО под украинскую юрисдикцию в России "обсуждается вполне всерьез и возможен", однако оправданием для Кремля могут стать Минские договоренности.

Что касается Крыма, то отдать его глава РФ, по мнению Белковского, не может.