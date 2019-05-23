"Совершенно убийственно": Украину предупредили о радикальном шаге Путина

Президент России Владимир Путин может создать для нового президента Украины Владимира Зеленского "критические условия", в том числе пойти на военную эскалацию.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский журналист Александр Рыклин. По его словам, главная причина состоит в том, что "для Путина дальнейшее нахождение внутри той повестки, которая сложилась на сегодня, совершенно убийственно".

"Сегодня многие эксперты считают, что в ближайшее время произойдет цементирование статус-кво, никаких резких движений ждать не надо, все будут выжидать… Но я, если честно, в этом не уверен. Такого оптимизма я не разделяю", - заметил он.

Владимир Путин в государственном лётно-испытательном центре имени Чкалова Официальный сайт президента России

Журналист убежден: поскольку Зеленский – "не функция, а человек", а "с живыми людьми у Путина проблемы", он "не понимает, что делать, он не знает, как из этой ситуации выруливать".

В частности, Рыклин считает, что разговоры с Зеленским про минский формат и следование ему "выглядят не просто смешными, а какими-то глупыми". "Когда человек говорит какие-то живые конкретные вещи, а ты ему говоришь про минский формат, это даже не вызывает никакой жесткой реакции, а просто какую-то брезгливость", - заметил журналист.

Исходя из этого, он пришел к выводу, что "Путину придется каким-то образом эту повестку ломать, а в руках у него не так много инструментов – только эскалация". "Я думаю, что он может попытаться создать Зеленскому некомфортную ситуацию, учитывая его неопытность управления государством в кризисной ситуации. То есть какие-то совсем критические условия", - допустил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Рыклин заявил: Владимир Зеленский станет для Владимира Путина "гораздо большей проблемой", чем его предшественник – Петр Порошенко.

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