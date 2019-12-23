"Путин ударит кулаком по Украине": офицер заявил о новой опасности

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков оценил как высокую опасность широкомасштабного наступления Российской Федерации на Мариупольском направлении.

В ответ на угрозу Украине следует немедленно организовывать сеть территориальной обороны на юге страны и на всей остальной территории, заявил он OBOZREVATEL.

По мнению офицера, подтверждением намерения Кремля идти в широкомасштабное наступление на юге Украины, на Мариупольском направлении, пробивать сухопутный коридор в Крым, являются слова, сказанные президентом РФ Владимиром Путиным о том, что Причерноморье и восток Украины являются "исконно русскими территориями".

Владимир Путин

"Мариупольское направление снова под угрозой", – убежден Лупаков. По его оценкам, для начала широкомасштабного наступления России необходимо "подготовить соответствующую базу, организовать на юге Украины какие-то беспорядки и прийти "на помощь русскоязычному населению".

При этом офицер констатировал, что на сегодняшний день "своим военным кулаком Путин может пробить любую нашу оборону". "В тылу у него останутся только партизаны – отряды территориальной обороны".

Таким образом, "территориальную оборону надо организовывать немедленно. Не на бумаге, а фактически", – подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что в 2020 году в одной из южных областей Украины будет запущен пилотный проект по организации территориальной обороны. По словам главы Минобороны, "каждый гражданин имеет право вооруженной защиты своей родины".

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что мероприятия по организации в Украине территориальной обороны крайне важны для страны. По его словам, таким образом противник может "увязнуть" в стране, не в силах справиться с партизанским движением сопротивления оккупации.

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