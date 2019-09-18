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18 сентября • обновлено в 13:12
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"Хватит заигрывать с врагом!" Генерал призвал Украину к активным действиям на Донбассе

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Украинский генерал заявил, что потепления отношений Украины с Россией нет, несмотря на заявления украинского МИД.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, РФ продолжает "тупо стоять на своем".

"Россия отказывается встречаться в нормандском формате, потому что она тупо стоит на формуле Штайнмайера и хочет, чтобы мы включили в Конституцию особый статус Донбасса", – заявил он.

Отвечая на вопрос, как, по его мнению, можно прекратить войну на Донбассе, генерал подчеркнул: в вопросе достижения мира принципиальный аспект заключается в том, "на каких условиях, за счет кого". В этом контексте он заметил: "Безусловно, Западу хотелось бы побыстрее ликвидировать эту ситуацию, а за чей счет – не так уж и важно".

ВСУ должны перейти к активной обороне, убежден генерал Богдан

ВСУ должны перейти к активной обороне, убежден генерал Богдан

Instagram uaf_general_staff

Он назвал три необходимых условия. Первое таково: "Без включения в нормандский формат США и Великобритании Украине там будет очень тяжело. Они являются подписантами Будапештского меморандума и гарантировали нашу безопасность".

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Второе – "усиление санкций в отношении России", третье – "переход на фронте к активной обороне".

"Хватит заигрывать с врагом, который убивает наших сыновей и дочерей, который готовится к новым наступательным действиям", – подчеркнул он.

И добавил: "По данным нашей разведки, на линии фронта в 2-3 раза увеличивается российский военный контингент, концентрируется вооружение и военная техника".

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Владимир Пристайко заявил, что якобы видит определенное потепление в отношениях с Россией. В ответ на это спикер российского МИД Мария Захарова заявила: "Я не уверена, что наметились позитивные сдвиги. То есть вообще ничего нет. Поэтому мне здесь вам привести в качестве позитива нечего".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Санкции против России
Персона
Василий Богдан
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Решетников Александр
Решетников Александр
Т.е. Будапештский Меморандум соблюдает только Украина?
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руденко евгений
руденко евгений
что такое активная оборона? провоцирование? стрелять и отрицать? Вот Ярош предложил всё-таки говорить правду. А включить или не включить кого-то в переговорный процесс, особенно, если этот кто-то не хочет - трудное дело. Так что генерал не высказал ни одной дельной мысли.
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