''Путин свернет ''русский мир'': оппозиционер из России предрек судьбу Донбасса

Руководство Кремля не намерено принимать радикальных шагов по Донбассу, а новых кадровых и финансовых вливаний там не будет, поэтому проект "русский мир" могут закрыть.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Константин Боровой в интервью "Апострофу". Говоря о борьбе групп влияния среди российских силовиков, он отметил, что эта конкуренция на оккупированные территории не повлияет.

"На Донбассе эта борьба никак не скажется, поскольку там своя спонтанная и достаточно сложная ситуация, в которую привлекают армию, разные спецслужбы, в том числе частные военные кампании (ЧВК Вагнера). С бюджетами там плохо", — подчеркнул Боровой.

По его словам, проект "русский мир", на который в свое время было выделено огромное финансирование, потихонечку сворачивается. "Разные участники стараются отползти от него, потому что вполне очевидно, что скоро тем или иным способом проект будет закрыт", — отметил оппозиционер.

Владимир Путин Вести

Он убежден, что ожидать каких-либо активных действий от президента РФ Владимира Путина на Донбассе не стоит.

"Насколько я понимаю, то Путин заинтересован, чтобы эта точка нестабильности продолжала существовать, но каких-то радикальных решений, новых инвестиций, кадровых и финансовых вливаний там не будет. А все, что было сделано, считается достаточным. Поэтому соперничество силовиков вряд ли отразится на Донбассе, где довольно ясный расклад сил", — уточнил оппозиционер.

"Все-таки у Путина на Донбассе не официальный контроль, а действия через механизмы спецслужб, когда неугодных просто убивают. На Донбассе другая технология и другие интересы, поэтому этими проектами нельзя добиться большой славы. Скорее там появляются какие-то слабости и провалы спецслужб и военных", — заключил Боровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк предупредил украинцев о подлой стратегии Путина относительно Донбасса. По его словам, президент страны-агрессора давно выбрал для себя тактику ожидания.