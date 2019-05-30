"Путин – сухопутная крыса": Соколова разнесла Россию из-за трибунала по морякам

Украинская журналистка Янина Соколова назвала Россию главным пиратом мира после того, как страна-агрессор проигнорировала требование Международного трибунала ООН по морскому праву освободить пленных украинских моряков.

Также она напомнила оккупантам, что после таких выпадов их суда также не застрахованы от подобных ЧП в море. Жесткую критику России телеведущая озвучила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Отказываясь выполнять решение Морского трибунала ООН, Россия становится самым главным пиратом на планете Земля. Ну, хоть в чем-то вы сверхдержава, снимаю свою треуголку. Вы же понимаете, что теперь любое ваше судно в любых водах ничем не защищено?" – сказала Соколова.

Янина Соколова Скриншот видео

"У вас теперь в центре Москвы огромная пиратская каравелла. Правда, у нее вместо якоря Мавзолей, который до сих пор тянет вас на дно и не дает сдвинуться с места. Ваш летучий "Дзержинец", корабль-призрак пятой экономики в мире под управлением невменяемой сухопутной крысы несется в пучину международной изоляции. И команда этой посудины оставляет легкий бриз недоумения", – добавила она.

После этого Соколова емко охарактеризовала правящую верхушку России, примерив пиратские образы на президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу.

"На этой команде уже негде черной метки ставить, паруса санкций раздувают они, а цингой без испанских лимонов болеете вы. Но вам необязательно идти на дно вместе с этими "джентельменами удачи". Пока наши моряки у вас в заложниках, вы все в заложниках у этой морской капусты с золотыми часами", – обратилась Соколова к обычным россиянам.

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