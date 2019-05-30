"Путин – сухопутная крыса": Соколова разнесла Россию из-за трибунала по морякам

Украинская журналистка Янина Соколова назвала Россию главным пиратом мира после того, как страна-агрессор проигнорировала требование Международного трибунала ООН по морскому праву освободить пленных украинских моряков.
Также она напомнила оккупантам, что после таких выпадов их суда также не застрахованы от подобных ЧП в море. Жесткую критику России телеведущая озвучила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Отказываясь выполнять решение Морского трибунала ООН, Россия становится самым главным пиратом на планете Земля. Ну, хоть в чем-то вы сверхдержава, снимаю свою треуголку. Вы же понимаете, что теперь любое ваше судно в любых водах ничем не защищено?" – сказала Соколова.
Янина Соколова
Скриншот видео
"У вас теперь в центре Москвы огромная пиратская каравелла. Правда, у нее вместо якоря Мавзолей, который до сих пор тянет вас на дно и не дает сдвинуться с места. Ваш летучий "Дзержинец", корабль-призрак пятой экономики в мире под управлением невменяемой сухопутной крысы несется в пучину международной изоляции. И команда этой посудины оставляет легкий бриз недоумения", – добавила она.
После этого Соколова емко охарактеризовала правящую верхушку России, примерив пиратские образы на президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу.
"На этой команде уже негде черной метки ставить, паруса санкций раздувают они, а цингой без испанских лимонов болеете вы. Но вам необязательно идти на дно вместе с этими "джентельменами удачи". Пока наши моряки у вас в заложниках, вы все в заложниках у этой морской капусты с золотыми часами", – обратилась Соколова к обычным россиянам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
В МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
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