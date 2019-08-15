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Путин стягивает войска на Донбасс: Минобороны созовет срочное совещание

1.7т Читать материал на украинском

Факт стягивания систем залпового огня "Град" и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения на оккупированной территории Луганской области будет обсуждаться на совещании в Министерстве обороны Украины в четверг, 15 августа.

В совещании, в частности, примет участие министр обороны, все руководители департаментов Минобороны, представители Генерального штаба ВСУ. Об этом OBOZREVATEL рассказал военный дипломат, председатель Общественного совета при Министерстве обороны Украины, генерал-майор запаса Петр Гаращук.

"Этот вопрос обязательно будет рассмотрен", – сообщил генерал.

Система залпового огня "Град", иллюстрация

Система залпового огня "Град", иллюстрация

https://focus.ua

"На данный момент я также получил информацию от очень уважаемой структуры. Но я также знаю, что в этой структуре работает много российских разведчиков, поэтому я пока не могу сказать, можно ли доверять этой информации", – добавил Гаращук.

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"Я знаю одно: что президент Украины, Верховный главнокомандующий, министр обороны, начальник Генерального штаба – люди, которые управляют войсками, - не хотят войны. Они хотят, чтобы эта война между Россией, которая напала на Украину, и Украиной закончилась как можно быстрее. Первый пункт Минских договоренностей – прекращение огня – должен быть выполнен", – подчеркнул генерал.

Как писал OBOZREVATEL, в новом отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится о том, что на оккупированной Луганщине зафиксированы десятки систем залпового огня "Град", самоходные гаубицы и другое запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Перемирие на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Минские договоренности
Персона
Петр Гаращук
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости России
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Питон Каа
Питон Каа
Что же это за такая очень уважаемая структура в которой работает много российских разведчиков - ГРУ что ли?
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филипп филипыч
филипп филипыч
а до этого путин не стягивал войска получается? или он их то стянет то растянет?)) 6 год как россия напала на украину и только сейчас начали стягивать войска.
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филипп филипыч
филипп филипыч
дык еще и: "поэтому я пока не могу сказать, можно ли доверять этой информации, – добавил Гаращук" то есть не понятно стянул путин войска или нет. и это на 6 году войны))
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Очередной сеанс обдристывания шаровар
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