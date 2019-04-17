"Путин спасет, Майдан не пройдет": Цимбалюк раскрыл цель России на выборах в Украине

Россия крайне заинтересована в том, чтобы в Украине сменилась власть. Так страна-агрессор хочет показать своему народу, что Майдан не дал соседней стране никаких изменений. Следовательно, россиянам к ним стремиться также не стоит.

Такую точку зрения озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинский вопрос — это внутриполитическая история Российской Федерации. На этом, в том числе, базируется легитимность действующей российской власти. На том, что они "защитили" Украину от украинцев и оккупировали Донбасс и Крым. Для них важен проигрыш Порошенко, чтобы показать своим избирателям, что майданная власть сама себя сгубила, "доскакались", и сделать единственный правильный вывод: вон, смотрите, украинцы скакали-скакали, а на выборах не переизбрали майданную власть, а выбрали актера-комедианта", — объяснил свое мнение Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Он подчеркнул, что в России непременно найдут нужные слова и аргументы, чтобы объяснить своим гражданам главный месседж: единственный способ не попасть в такую сложную ситуацию, как Украина, — это продолжать голосовать за Путина.

"Чтобы не происходило падение уровня жизни и еще какие-то катаклизмы. Путин всех спасет, Майдан не пройдет", — резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк говорил, что главной целью России на выборах в Украине станет попытка реализовать свои интересы и спровоцировать в стране новую революцию.

Вместе с тем, он уверен, что России не следует рассчитывать на то, что украинцы выберут себе нового президента "от Кремля".

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