Путин может помиловать Сенцова и Кольченко: все подробности

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак.

В данный список также включены украинские политзаключенные Александр Кольченко и Олег Сенцов, передает "Интерфакс".

"Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 марта.

"Пока иного сказать вам не могу", - добавил он.

В свою очередь, российский политолог Дмитрий Некрасов, комментируя возможность освобождения Олега Сенцова, заявил, что передача Ксенией Собчак списка из 16 политзаключенных Владимиру Путину имеет чисто символическое значение.

"Приведет ли это к каким-то результатам? Гипотетически, не столько потому, что кто-то обратился, а потому, что у нас принято к инаугурациям готовить амнистию. Возможно, кого-то и отпустят", - предположил экс-сотрудник администрации президента РФ.

Олег Сенцов и Александр Кольченко в суде

19 марта бизнес-омбудсмен Борис Титов по итогам встречи Путина со своими соперниками на выборах сообщил, что Собчак передала президенту список лиц, которых она считает политзаключенными.

Всего в списке 16 фамилий. Кроме Сенцова и Кольченко, в том числе Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец (фигуранты "дела 26 марта"), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), Сергей Мохнаткин (правозащитник, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции "Стратегии-31"), Олег Навальный (брат оппозиционера Алексея Навального, отбывающий срок по "делу Ив Роше"), Александр Соколов (журналист РБК, осужденный за создание экстремистского сообщества).

Как известно, Александр Кольченко был задержан российскими силовиками в мае 2014 года в Симферополе вместе с режиссером Олегом Сенцовым, по обвинению в "организации терактов" на полуострове.

В 2015 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам, а Кольченко - к 10 годам колонии строгого режима якобы за "создание террористического сообщества" в Крыму.