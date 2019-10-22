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22 октября • обновлено в 22:41
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Путин скоро может атаковать: офицер озвучил прогноз

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Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай заявил об угрозе расширения военной агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

"Причем, в относительно краткие сроки", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Одним из признаков подготовки России к агрессивным действиям он назвал акцию в оккупированном Луганске за присоединение к России.

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"Возможно, в ближайшее время нас ждут новые решения и новые действия РФ по Донбассу. Как мы знаем, они всегда перед новым витком военной агрессии проводят подобные "гуманитарные" спецоперации, чтобы легализовать свои дальнейшие действия", – заметил офицер.

В ближайшее время нас ждут новые решения и новые действия РФ по Донбассу, допустил Гай

В ближайшее время нас ждут новые решения и новые действия РФ по Донбассу, допустил Гай

Офицер убежден, что вкупе с предыдущими решениями Кремля, в частности, по упрощению процедуры получения российского гражданства гражданами Украины, акция в Луганске является признаком "легитимации аннексии" оккупированных украинских территорий.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мирослав Гай заявил: "Россия продолжает усиленными темпами готовиться к большой войне". "Путин решил выйти из международного соглашения, которое направлено на защиту гражданского населения в военных конфликтах. Речь идёт о дополнительном Протоколе к Четвёртой Женевской Конвенции 1949 года", – пояснил волонтер.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Мирослав Гай Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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