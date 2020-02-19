Путин решил усилить казаками группировки на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе решили создать мобилизационные резервы из так называемых "казачьих формирований" из России.

По данным Главного управления разведки Минобороны, с помощью казаков российское командование намерено решить возникшие проблемы укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Российские террористические группировки на Донбассе усилят казаками argumentua.com

"Предусмотрено значительное привлечение сил и средств так называемых “казачьих формирований” с территории Российской Федерации", – отметили в разведке.

В сообщении подчеркивается, что за их счет планируется сформировать мобилизационные резервы группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура и СБУ в Луганской области зафиксировали факт поставки Россией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

Напомним, что утром 18 февраля вооруженные формирования РФ неожиданно пошли в атаку на Донбассе, попытавшись прорваться через линию разграничения. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

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