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19 февраля • обновлено в 15:40
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Путин решил усилить казаками группировки на Донбассе

1.1т
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Российско-оккупационные войска на Донбассе решили создать мобилизационные резервы из так называемых "казачьих формирований" из России.

По данным Главного управления разведки Минобороны, с помощью казаков российское командование намерено решить возникшие проблемы укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Российские террористические группировки на Донбассе усилят казаками

Российские террористические группировки на Донбассе усилят казаками

argumentua.com

"Предусмотрено значительное привлечение сил и средств так называемых “казачьих формирований” с территории Российской Федерации", – отметили в разведке.

В сообщении подчеркивается, что за их счет планируется сформировать мобилизационные резервы группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура и СБУ в Луганской области зафиксировали факт поставки Россией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

Напомним, что утром 18 февраля вооруженные формирования РФ неожиданно пошли в атаку на Донбассе, попытавшись прорваться через линию разграничения. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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Скоро на рюсии появятся таблички с именами кизяков! Или просто бугорки на просторах Донбасса! Удобрения!
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