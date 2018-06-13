Путин разместил ядерное оружие у границы с Украиной - генерал

Россия подтянула к границе с Украиной четыре ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками.

Об этом в колонке на "Апострофе" написал экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В частности, он отметил также общее количество войск РФ, которое в разы превосходит Вооруженные силы Украины.

"У нас у ВСУ есть четыре оперативных командования, а россияне сосредоточили четыре армии. И сравните военный потенциал нашего оперативного командования и их армий. Они только на нашей границе сосредоточили четыре ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие", - уверен он.

Напомним, ранее стало известно, сколько разместила Россия ядерного оружия в оккупированному Крыму.