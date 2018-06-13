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Путин разместил ядерное оружие у границы с Украиной - генерал

5.8тЧитать новость на украинском

Россия подтянула к границе с Украиной четыре ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками.

Об этом в колонке на "Апострофе" написал экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В частности, он отметил также общее количество войск РФ, которое в разы превосходит Вооруженные силы Украины.

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"У нас у ВСУ есть четыре оперативных командования, а россияне сосредоточили четыре армии. И сравните военный потенциал нашего оперативного командования и их армий. Они только на нашей границе сосредоточили четыре ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие", - уверен он.

Напомним, ранее стало известно, сколько разместила Россия ядерного оружия в оккупированному Крыму.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Кількість не тотожньо якості:створіть умови детонації і синхронізуйте з окремими частинами даний процес і що залишиться?=Великий пук. Є й інший шлях руйнування колаборації-Десинхронізація. Це те,що намагається зробити Путло у тилу України...або подавлення,тотальне подавлення,звязку. Сьогодні це можливо.Але потрібно працювати на упередження. Про це ніхто не говорить. Але приклад експедиції Кортеса в центральній Америці у свій час підтверджує можливості мобільних груп,що мають передові технології і зброю. Працюймо і нічого не боятися-досить ,панове журналюги,нас деморалізувати. Ще раз кажу-працюймо і не ...балакаємо.
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