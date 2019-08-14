"Освобождают Сибирь": военным маневрам Путина нашлось объяснение

Опасность большой войны с Российской Федерацией существует всегда.

"Де-факто мы находимся в состоянии войны, де-юре эта война не признана". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

В то же время, комментируя негативные прогнозы помощника руководителя Офиса президента Ивана Апаршина о том, что Россия готовится к большому наступлению, в том числе с применением военной авиации, эксперт заметил, что численность российской группировки войск у границ с Украиной является неизменной с 2015 года и составляет порядка 80-85 тысяч военнослужащих.

Самолет Су-24, иллюстрация Regnum

Переброску устаревшей военной техники со складов на Урале в европейскую часть РФ Жданов связывает не с подготовкой к наступлению, а с передислокацией. "Такое впечатление, что они освобождают Сибирь. Не знаю, для кого и зачем. Но это металлолом. Еще неизвестно, заведутся ли танки Т-62, которым по 70 лет", – сказал он.

Эксперт также указал на серьезную проблему армии России – недоукомплектованность личным составом.

По оценкам Жданова, "вероятность авиационного или ракетного удара никогда нельзя исключать, потому как теперь Россия у нас вероятный противник".

Вместе с тем он пояснил, почему Кремль не пойдет на такой шаг. "В Прибалтике ударное авиационное крыло НАТО, начиная от вертолетов и огневой поддержки, которое на одной заправке достает до Москвы и обратно. В Польше ударное авиационное крыло НАТО. Кто сегодня позволит в центре европейского континента развязать масштабную войну?"

"У нас в Черном море каждый месяц новый корабль Шестого флота США, все с "Томагавками" на борту, которые достают от Одессы до Москвы", – добавил он.

Таким образом, эксперт убежден: для паники нет причин.

Как писал OBOZREVATEL, помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин заявил о том, что первым этапом большого наступления России на Украину будет проведение "полномасштабной воздушной операции". Вторым этапом будет сухопутная операция, силы и средства для которой противник уже аккумулировал.

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