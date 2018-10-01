Путин пустил неизвестные грузы на украинский полуостров: фото и видео с Крымского моста

В сети появились фото и видео запуска движения грузового транспорта на незаконно построенном Крымском мосту, соединяющему аннексированный полуостров с материковой частью России.

По информации Керч.Инфо, грузовики начали движение 1 октября ровно в 00:00. По мосту успели проехать 706 грузовых автомобилей. При этом оккупанты не раскрывают, что именно перевозят машины.

Отметим, событие вызвало шквал насмешек. "Не провалится?" - спрашивают пользователи соцсетей.

Новости Оккупанты признали очередной антирекорд Крымского моста

Внимание! Видео снято российскими пропагандистами!

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября Россия пошла на кардинальные меры для защиты Крымского моста, расширив полномочия морской бригады войск национальной гвардии.