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Путин пустил неизвестные грузы на украинский полуостров: фото и видео с Крымского моста

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В сети появились фото и видео запуска движения грузового транспорта на незаконно построенном Крымском мосту, соединяющему аннексированный полуостров с материковой частью России.

По информации Керч.Инфо, грузовики начали движение 1 октября ровно в 00:00. По мосту успели проехать 706 грузовых автомобилей. При этом оккупанты не раскрывают, что именно перевозят машины.

Отметим, событие вызвало шквал насмешек. "Не провалится?" - спрашивают пользователи соцсетей.

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Путин пустил неизвестные грузы на украинский полуостров: фото и видео с Крымского моста
Путин пустил неизвестные грузы на украинский полуостров: фото и видео с Крымского моста
Путин пустил неизвестные грузы на украинский полуостров: фото и видео с Крымского моста
Путин пустил неизвестные грузы на украинский полуостров: фото и видео с Крымского моста
Путин пустил неизвестные грузы на украинский полуостров: фото и видео с Крымского моста
Путин пустил неизвестные грузы на украинский полуостров: фото и видео с Крымского моста

Внимание! Видео снято российскими пропагандистами!

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября Россия пошла на кардинальные меры для защиты Крымского моста, расширив полномочия морской бригады войск национальной гвардии.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Крымский мостРоссия
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Николаев Олег
Николаев Олег
Не может этого быть. Мост бы рухнул. Ну как картонный мост выдержит 700 грузовиков? Нет, ерунда.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Скаклы, да вы, я погляжу, вообще уже умишком скорбные стали? С какой стати кто-то где-то в России должен спрашивать у прыгучих мутантов что и куда перевозить? А тем более отчитываться о перевозимом грузе? Сцуко, вы тупеете на глазах.
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2
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Неизвестные грузы вызвали шквал насмешек? Мдя...
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