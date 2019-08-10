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Путин на мотоцикле приехал в Крым

1.7т Читать материал на украинском

Глава России Владимир Путин вновь незаконно прибыл в оккупированный Крым.

Путин приехал в Севастополь в субботу, 10 августа, для участия в шоу российских байкеров "Ночных волков".

По данным российских ресурсов, он приехал на мотоцикле с коляской и поздравил байкеров с тем, что они проводят свою акцию в Крыму уже в течение 10 лет.

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Владимир Путин

Владимир Путин

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"Ночные волки" известны тем, что во время аннексии Крыма весной 2014 года принимали активное участие в блокировке украинских военных частей и поддерживали митинги в поддержку агрессии Кремля.

Лидер байкерской группировки Александр Залдостанов, известный по кличке "Хирург", хорошо знаком с Путиным и даже получает государственную финансовую поддержку.

При этом "Хирург" числится в списках санкций США и Канады, а его байкерам часто отказывают во въезде на территорию ЕС и других стран с целью не допустить проведения пропагандистских акций.

Владимир Путин

Владимир Путин

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Крыму под носом у оккупантов подняли флаг Украины. При этом местные жители продолжают активно жаловаться на Путина.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина Севастополь
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Ferat Bey
Ferat Bey
Вот настоящие байкеры. https://www.youtube.com/watch?v=S0-y8v_kgTc
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
В приличных компаниях принято было принято так: если ты ничего не можешь сделать- сиди молча, не грози, не обещай неприятности ! Уважай себя, может и тебя будут уважать!
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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