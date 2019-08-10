Путин на мотоцикле приехал в Крым

Глава России Владимир Путин вновь незаконно прибыл в оккупированный Крым.
Путин приехал в Севастополь в субботу, 10 августа, для участия в шоу российских байкеров "Ночных волков".
По данным российских ресурсов, он приехал на мотоцикле с коляской и поздравил байкеров с тем, что они проводят свою акцию в Крыму уже в течение 10 лет.
Владимир Путин
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"Ночные волки" известны тем, что во время аннексии Крыма весной 2014 года принимали активное участие в блокировке украинских военных частей и поддерживали митинги в поддержку агрессии Кремля.
Лидер байкерской группировки Александр Залдостанов, известный по кличке "Хирург", хорошо знаком с Путиным и даже получает государственную финансовую поддержку.
При этом "Хирург" числится в списках санкций США и Канады, а его байкерам часто отказывают во въезде на территорию ЕС и других стран с целью не допустить проведения пропагандистских акций.
Владимир Путин
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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Крыму под носом у оккупантов подняли флаг Украины. При этом местные жители продолжают активно жаловаться на Путина.
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