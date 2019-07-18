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Путин поставил метку на Донбассе – Тука

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Указ президента России об упрощении получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей Украины на языке спецслужб называется "меткой территории".

"Путин отметил территорию", – сказал OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Как правило, когда Россия предпринимает какие-либо действия, она преследует сразу несколько целей. Специалистам по спецоперациям во всем мире хорошо известен термин "метка территории". Еще в 2014 году, когда террористы захватывали какой-то населенный пункт, то сразу же на зданиях, на заборах, на столбах развешивались или георгиевские ленточки, или другие символы. Точно так же поступали и наши", – рассказал замминистра.

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Официальный сайт президента России

"Кроме того, этот шаг абсолютно укладывается в ту канву, в те тезисы, которые постоянно звучат из уст так называемых лидеров "молодых республик", которые постоянно называют свободную территорию Донетчины и Луганщины "временно оккупированной Украиной", – добавил он.

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В то же время, по оценкам Туки, "с точки зрения безопасности здесь нет чего-то нового, что бы радикально изменило статус-кво".

Отвечая на вопрос, следует ли в ответ на это решение Кремля созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины, замминистра заметил: "Это прерогатива президента. Если есть какие-то идеи, каким образом на дипломатическом поприще можно реагировать, то, наверное, имеет смысл созвать. Но с точки зрения национальной безопасности, как ее понимает подавляющее большинство наших граждан – танки, ракеты, самолеты – прямой угрозы это не несет. С политической точки зрения – да, без сомнения".

Как писал OBOZREVATEL, президент России Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР". Из документа изъяли слова "отдельные регионы", оставив лишь названия украинских областей. Указ вступил в силу 17 июля.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Георгий Тука Владимир Путин
Место
Украина
Теги
российские паспорта паспорт выдача паспортов в Донецке
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
а следующий этап -упрощенная выдача для всех граждан Украины
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