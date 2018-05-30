Путин послал сигнал Порошенко: Портников заговорил о большой войне в Украине

"Весеннее обострение" военного конфликта на Донбассе может быть связано с желанием президента РФ Владимира Путина послать сигнал будущим кандидатам в президенты Украины.

Также это может быть обусловлено жаждой Путина "напомнить" о себе лидерам других стран. Такую точку зрения высказал журналист Виталий Портников, пишет "Еспрессо".

"Обстрелами на Донбассе Путин напоминает о себе. Напоминает, что если не идти на его условия, то может быть ухудшение ситуации. Что не будет никакого "замороженного" конфликта. Еще одна причина обострения - возможное решение Путина послать сигнал Петру Порошенко и другим потенциальным кандидатам на должность президента Украины", - считает Портников.

По его мнению, это может делаться для того, чтобы напомнить о том, что Кремль будет важным фактором на выборах.

Как писал OBOZREVATEL, Россия и ее руководство во главе с президентом Владимиром Путиным не признают, что именно они ответственны за крушение малайзийского Boeing-777, потому что такую тактику они выбрали с самого начала вторжения в Украину, а именно – тактику гибридной войны.