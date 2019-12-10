Путин пообещал Зеленскому обмен пленными: появилась реакция "ДНР"

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом до конца 2019 года.

О такой позиции рассказала так называемая "омбудсмен республики" Дарья Морозова, передает "Интерфакс". По ее словам, дата и механизм этой процедуры обсудят на очередных переговорах в Минске 18 декабря.

Морозова подчеркнула, что в настоящее время планируется обмен по формуле "88 на 53". При этом террористы настаивают на том, что количество человек для обмена не должно закрепляться.

Владимир Зеленский и Владимир Путин "Новое время"

В соцсетях сообщили, что в оккупированном Донецке началась работа круглого стола "Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными во время переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

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